Фірма Коломойського повністю монополізувала очистку питної води, – ЗМІ
Стратегічне підприємство "Аульська хлорпереливна станція" викупили за 30 мільйонів гривень. У ЗМІ заявляють, що, ймовірно, зробили це в інтересах "Дніпроазоту"– компанії, яка входить у сферу впливу Ігоря Коломойського. Мета – встановлення остаточної монополії на знезараження питної води в країні.
Розвиток історії з підприємствами "Дніпроазот" та "Аульська хлорпереливна станція" проаналізували журналісти Bihus.info.
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З чого усе почалося
- У 2018 році хімічне підприємство "Дніпроазот" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського перестало виробляти рідкий хлор.
- Саме цей реагент усі водоканали використовують, аби очистити питну воду. "Дніпроазот" – єдиний у країні його виробник.
- Наслідок – країна опинилася на порозі екологічної катастрофи. Без знезараження води її неможливо вживати.
- Проблему тоді вирішували на рівні Кабміну та РНБО.
- "Аульська хлорпереливна станція" – єдине в країні підприємство, яке транспортує реагент і має необхідне обладнання для його переливання.
- Коли "Дніпроазот" зупинив виробництво рідкого хлору, його почали імпортувати і завдяки станції тимчасово забезпечувати водоканали.
Виробництво відновили, але ціни збільшили у понад 5 разів
- Згодом "Дніпроазот" таки відновив виробництво рідкого хлору. Але ціни на реагент суттєво підвищили. До цього рідкий хлор коштував менше, ніж 7 тисяч гривень за тонну, а почав коштувати – 36 тисяч гривень, подекуди – 50 тисяч.
- Розслідувачі наголошують, що "гроші включені у платіжки за воду, тому українці вже переплатили підприємству олігарха сотні мільйонів гривень".
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Результати перевірок АМКУ та СБУ
- За майже 2 роки з часу зупинки "Дніпроазоту" та підвищення цін АМКУ так і не прийняв рішення щодо зловживання монополіста.
- Директор Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери Ігор Кустовський пояснює, що розслідування проводять за двома фактами: завищення цін, які було б неможливо встановити у разі вільного ринку та зупинки виробництва. За його словами, подання наразі готове приблизно на 70%.
- СБУ у липні 2018 року повідомила про початок перевірки посадових осіб "Дніпроазоту". Причина – їхні дії створили передумови для загрози здоров’ю людей, та поширення епідемій.
- Однак журналісти зазначають, що інформації про слідчі дії чи результати розслідувань немає.
Приватизація "Аульської станції"
- Водночас у 2019 році Дніпропетровська облрада виставила стратегічне підприємство – "Аульську станцію" – на приватизацію. Його продали за понад 30 мільйонів гривень.
- Станцію викупила маловідома фірма "Агенція "Мега плюс". Вона належить Андрію Житнікову.
- Чоловік, який проживає у звичайній багатоповерхівці в Дніпрі, коментувати купівлю відмовився. Однак його дружина розповіла журналістам, що компанію "просто повісили на її чоловіка".
- До купівлі стратегічного підприємства Житніков працював у фірмах "Приват Холдинг", яка належала Коломойському, а також у "Енергоальянсі", яка належала одному з менеджерів олігарха.
Журналісти підсумовують, що станцію, ймовірно, викупили в інтересах саме "Дніпроазоту". Для того, аби встановити остаточну монополію на знезараження питної води в країні.
Що відомо про "Дніпроазот"? Підприємство хімічної галузі України, потужний виробник аміаку та азотних добрив, "Дніпроазот" спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, каустичної соди, хлору, соляної кислоти. Входить в п'ятірку найбільших хімічних підприємств країни.
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