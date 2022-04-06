Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время речи к правительству, сенаторам, депутатам и народу Ирландии.

Важно Оккупанты рассматривают голод как свое оружие, – Зеленский о намерениях срыва посевной

Россияне специально разрушают гражданскую инфраструктуру

Российские оккупанты, по словам Владимира Зеленского, просто хотят уничтожить нормальную жизнь для мирных людей. Именно поэтому они постоянно бомбят ракетами объекты гражданской инфраструктуры, а еще – почти все минируют.

Только вчера россияне просто уничтожили очередную украинскую нефтебазу.

И это уже стало фирменным почерком оккупантов – уничтожать все, что обеспечивает обычную жизнь обычным людям. Они последовательно уничтожают места хранения горючего, распределительные центры продуктов, уничтожают даже обычную аграрную технику и минируют поля. Минируют постоянно все. Все, что оставляют,

– сказал Владимир Зеленский.

К тому же Россия сейчас блокирует в морских портах все суда с аграрной продукцией, которые должны были идти на экспорт. Голод может коснуться и граждан других стран.

Смотрите выступление Зеленского перед политиками Ирландии: