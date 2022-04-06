Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час промови до уряду, сенаторів, депутатів та народу Ірландії.

Важливо Окупанти розглядають голод як свою зброю, – Зеленський про наміри зриву посівної

Росіяни спеціально руйнують цивільну інфраструктуру

Російські окупанти, за словами Володимира Зеленського, просто хочуть знищити нормальне життя для мирних людей. Саме тому вони постійно бомблять ракетами об’єкти цивільної інфраструктури, а ще – майже все мінують.

Учора, 5 квітня, росіяни просто знищили чергову українську нафтобазу.

І це вже стало фірмовим почерком окупантів – знищувати все, що забезпечує звичайне життя звичайним людям. Вони послідовно знищують місця зберігання пального, розподільчі центри продуктів, знищують навіть звичайну аграрну техніку та мінують поля. Мінують постійно все. Все, що залишають,

– сказав Володимир Зеленський.

До того ж, Росія зараз блокує в морських портах усі судна з аграрною продукцією, які мали йти на експорт. Голод може торкнутися й громадян інших країн.

Дивіться виступ Зеленського перед політиками Ірландії: