Фирташ и Ахметов нарушают европейские санкции: какие компании продолжают работать в Крыму

За пять лет аннексии Крыма десятки компаний, работавших на полуострове, были вынуждены продать свой бизнес. Или же были и те, кто не хотел избавляться от своих активов, поэтому нашли способ, как обойти санкционные ограничения.

Журналисты "Настоящего времени" и "Муниципального сканера" получили документы, которые информируют о компаниях, нарушающих международные санкции.

Читайте также: Работают в обход санкций в Крыму: обнаружен след Lufthansa и других компаний

Экономические ограничения Украины, США и Евросоюза нарушают миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, компании, которые перевозили "зеленых человечков", российский бизнесмен и акционер "Новой газеты" Александр Лебедев, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев и многие другие бизнесмены. Также на полуострове работают компании, связанные с немецким авиаперевозчиком Lufthansa, производителем водки Medoff, крупнейшим в мире депозитарным банком Bank of New York Mellon.



Ринат Ахметов

В конце 2018 года так называемый заместитель министра экономразвития аннексированного Крыма Андрей Кулик заявил, что на полуострове продолжают работать компании из ЕС и США. Однако из-за санкций "не все хотели, чтобы афишировали их имена". Уже летом 2019 года правительство России позволило скрывать из государственного реестра информацию о крымских компаниях. Данные будут засекречивать, если компания находится под иностранными санкциями, работает по гособоронзаказу или имеет там свои филиалы.

Эксперты по санкционному праву США и ЕС рассказали, что зачастую трудно определить, что именно считается нарушением, ведь законы сформулированы абстрактно.

Закон о санкциях очень трудно понять. Мне кажется, что иногда формулировки делают двузначными специально. Одна из моих любимых фраз: "санкционные законы написаны не для того, чтобы обработать любой возможный бизнес-сценарий, а чтобы добиться определенной политической цели",

– заявил американский юрист из компании Ferrari&Associates Эрик Феррари.

За время, пока длилось расследование, небольшая часть европейских и американских компаний ушли с полуострова и фактически перестали нарушать санкции. Но, как говорят специалисты из санкционного права, это не снимает с них ответственности даже в случае полной отмены экономических ограничений.

Более полутора года телеканал "Настоящее Время" и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" исследовали бизнес в аннексированном Крыму. Журналисты обнаружили более сотни европейских, американских, российских, украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма. Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 по результатам так называемого "референдума", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".