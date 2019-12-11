Фірташ та Ахметов порушують європейські санкції: які компанії продовжують працювати в Криму

За п’ять років анексії Криму десятки компаній, які працювали на півострові, були вимушені продати свій бізнес. Або ж були й ті, хто не хотів позбуватися своїх активів, тому знайшли спосіб, як обійти санкційні обмеження.

Журналісти "Настоящего времени" та "Муниципального сканера" здобули документи, які інформують про компанії, які порушують міжнародні санкції.

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Економічні обмеження України, США та Євросоюзу порушують мільярдери Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ, компанії, які перевозили "зелених чоловічків", російський бізнесмен і акціонер "Нової газети" Олександр Лебедєв, колишній міністр оборони України Павло Лебедєв та багато інших бізнесменів. Також на півострові працюють компанії, пов'язані з німецьким авіаперевізником Lufthansa, виробником горілки Medoff, найбільшим у світі депозитарним банком Bank of New York Mellon.



Рінат Ахметов

Наприкінці 2018 року так званий заступник міністра економрозвитку анексованого Криму Андрій Кулик заявив, що на півострові продовжують працювати компанії з ЄС та США. Проте через санкції "не всі хотіли, щоб афішували їх імен". Уже влітку 2019 року уряд Росії дозволив приховувати з державного реєстру інформацію про кримські компанії. Дані будуть засекречувати, якщо компанія перебуває під іноземними санкціями, працює з держоборонзамовленням або має там свої філії.

Експерти з санкційного права США і ЄС розповіли, що найчастіше важко визначити, що саме вважається порушенням, адже закони сформульовані абстрактно.

Закон про санкції дуже важко зрозуміти. Мені здається, що іноді формулювання роблять двозначними спеціально. Одна з моїх улюблених фраз: "санкційні закони написані не для того, щоб опрацювати будь-який можливий бізнес-сценарій, а щоб домогтися певної політичної мети",

– заявив американський юрист з компанії Ferrari&Associates Ерік Феррарі.

За час, поки тривало розслідування, невелика частина європейських і американських компаній пішли з півострова і фактично перестали порушувати санкції. Але, як кажуть фахівці із санкційного права, це не знімає з них відповідальності навіть у разі повного скасування економічних обмежень.

Понад півтора року телеканал "Настоящее Время" і антикорупційний проєкт "Муніципальний сканер" досліджували бізнес у анексованому Криму. Журналісти виявили понад сотню європейських, американських, російських, українських компаній, які порушують міжнародні санкції щодо Криму. Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 за результатами так званого "референдуму", проведеного в присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".