Такою думкою в інтерв'ю 24 Каналу поділився ексрадник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, зауваживши, що Трамп може висувати чіткі вимоги Росії. Чи погодиться на це Путін – читайте далі у матеріалі.

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Чи погодиться Росія на умови Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні буде його пріоритетом номер один у зовнішній політиці. Також команда Трампа намагатиметься організувати припинення вогню в Україні. Що може статися, якщо Владімір Путін відхилить пропозицію Трампа щодо України?

Трамп пригрозив, що будуть серйозні наслідки для Росії, якщо вони не втручатимуться. І це цілком може бути так.

Однак я думаю, що є більша ймовірність того, що Путін люб'язно виконає прохання Трампа і погодиться на припинення вогню на початку переговорів.

Адже з російського огляду, якщо вони зможуть успішно заморозити війну вздовж фактичної лінії фронту в Україні, вони будуть сподіватись, що в міру затягування мирних перемовин ця лінія припинення вогню поступово стане новим кордоном між Росією та Україною. Очевидно, це було б жахливо для українців.

Є дискусії про те, що в разі припинення вогню Збройні Сили України або українська влада зможуть відновити контроль над цими окупованими територіями після відходу Путіна в майбутньому. Що ви думаєте з цього приводу?

Я б не розраховував на це. Російська влада сьогодні – це не уряд, як ми його розуміємо. Це правління однієї людини. Тут немає стримувань і противаг, немає конкурентних структур.

Ми не знаємо, як виглядатиме російський уряд, коли Путін піде. Ми не знаємо, скільки часу пройде, поки це станеться.

Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс запропонував такі речі під час передвиборчої кампанії. Він запропонував створити демілітаризовану зону вздовж лінії припинення вогню.

Це ще порівнюють з Північною та Південною Кореєю. Сподіваюсь, що Україна не хоче це реалізувати. Перемир'я в Кореї почалося в 1953 році та триває досі. Отже, через майже 75 років дві Кореї залишаються розділеними. Це не те, що, на мою думку, відповідає інтересам України.

Однак ви впевнені, що Володимир Путін погодиться з пропозицією Трампа і хотів би припинення вогню в Україні, наприклад, наступного року?

Так, я думаю, що це в його інтересах. Я думаю, що для нього це вихід із ситуації, яка стає дедалі складнішою.

Оборона України призвела до значної поразки російських військ. Втрати Росії надзвичайно великі. Вони втратили величезну кількість техніки. Чорноморський флот зазнав значних руйнувань. Санкції, запроваджені після вторгнення у 2022 році, хоч і дуже далекі від ефективності, проте завдали економічної шкоди Росії.

Я думаю, що Путін хотів би перепочинку, шанс відновитися. Однак він не хоче робити це таким чином, щоб виглядати слабким або створювати враження, що його до цього примушують.

Проте участь в цьому його "хорошого друга" Трампа дає йому можливість представити все, як він хоче і піти на припинення вогню. Він може не скористатись цією можливістю, але точно в його інтересах прийняти її.

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Путін вірить, що може маніпулювати Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін боїться лише Трампа та Китаю. Чи має він рацію? І чи можете ви уявити собі сценарій, за якого Трамп піде на конфронтацію з Путіним?

З Трампом можливо все, оскільки у нього немає філософії національної безпеки. Він дивиться на речі через призму того, що вигідно йому.

Я не думаю, що Путін боїться Трампа. Підозрюю, що насправді все набагато гірше. Путін вірить, що може маніпулювати Трампом, що він знає, як йому лестити. Він знає його слабкі сторони й що він може грати з ним так, як інші лідери не можуть, зокрема Зеленський.

Я також не думаю, що він боїться Китаю так сильно, як нам би хотілося. Йому потрібен Китай і він це знає. Йому це не подобається. Однак в цій боротьбі, на жаль, у нього багато союзників.

Все йде не так, як ми уявляли останні кілька років, що Україна за підтримки НАТО боротиметься лише проти Росії. Росію підтримує Китай, Іран та Північна Корея. Це набагато потужніший суперник, ніж, я думаю, багато хто може собі уявляти.

Чи справді Трамп обмежить удари по Росії

Трамп не підтримує дозвіл США на те, щоб Україна завдавала ударів по Росії зброєю американського виробництва. Однак як тоді Трамп може насправді змусити Путіна сісти за стіл переговорів, не чинячи на нього тиску?

Я думаю, що ми повинні були надати дозвіл на таке використання зброї десь 3 роки тому. Маю на увазі, що затягування Джо Байдена внаслідок тривалих внутрішніх дебатів ускладнило, а то й унеможливило, спроможність України здійснити справжню стратегічну відповідь на російське вторгнення.

Ви знаєте, Трамп не продумує ці речі до кінця. Він відкидає ідеї, в які може вірити, а може й не вірити або не пам'ятати наступного тижня.

Тому я думаю, що обмеження на використання американської зброї може бути тимчасовим питанням. Однак це політичне питання.

Знаєте, як краще для України уникнути використання цього росіянами на переговорах? Ми бачимо, як канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляє з Путіним, ми бачимо, що Віктор Орбан збирається говорити з Путіним. Інші теж можуть.

Я дуже стурбований тим, що в міру того, як члени Європейського Союзу бачать очевидне ослаблення американської рішучості, їхня рішучість також слабшає.

Отже, це дуже, дуже небезпечний момент для України, і я думаю, що Путін спробує скористатися ним повною мірою.

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Що не так з пропозицією Макрона про війська НАТО в Україні

За даними польської газети Rzeczpospolita, президент Франції Еммануель Макрон хоче організувати європейську коаліцію, яка може надіслати війська до України для забезпечення дотримання угоди про припинення вогню та створення демілітаризованої зони. Чи буде такий сценарій на користь України?

Я вважаю, що це дуже небезпечно для України погоджуватися на щось на кшталт значної демілітаризованої зони. Неважливо, чи там будуть миротворці ООН чи НАТО.

Як тільки ви введете туди війська, ви ускладните розв'язок цього питання дипломатичним шляхом і можете послабити підтримку з боку НАТО для повного відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності.

До речі, я не чув пропозиції на кшталт пропозиції Венса чи Макрона, чи буде ця демілітаризована зона лише на полі бою всередині України? Чи буде демілітаризована зона на теперішньому українсько-російському кордоні на північ від Донбасу?

Невже ви збираєтеся розмістити миротворців вздовж усього цього кордону? І, до речі, чи розмістять їх також на кордоні України з Білоруссю?

Багато з цих пропозицій надходять від людей, які насправді не розуміють масштабу того, з чим стикається Україна.

Коли буде вдалий час для переговорів

Якби ви зараз були радником Трампа з питань національної безпеки, щоб ви порадили Трампу щодо ситуації в Україні?

Я б точно не підтримав переговори про припинення вогню на цьому етапі. Я б розробив план підтримки України для витіснення російських військ і не вів би переговори до посилення нашої позиції.

Це жорстока війна і для України, і для Росії. Однак в будь-якій війні на виснаження велика країна, як правило, на жаль, перемагає. Це знає Путін, він розраховує на короткострокове бачення ситуації в Україні з боку Європи та США, зокрема Трампа.

Тому я б не починав переговори на цьому етапі, а швидше б узгодив нашу програму військової допомоги, аби вона була кращою, ніж протягом останніх 3 років, і змогла б дійсно щось змінити. Вдалий час для переговорів – це коли б Україна рухалась вперед на полі бою, а не назад.

Як Зеленському порозумітись з Трампом

Який найкращий спосіб для Зеленського порозумітися з Трампом прямо зараз?

Я не знаю, чи грає президент Зеленський у гольф, чи ні, але, можливо, йому доведеться навчитись. Колишній прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо грав у гольф з Трампом та мав на нього найбільший вплив серед усіх іноземних політиків за час першої каденції президента США.

Тож президент України, можливо, розгляне такий варіант. Останні кілька тижнів, здається, саме цим займається Зеленський.

Важливо! Дональд Трамп заявив, що не запрошував Володимира Зеленського на свою інавгурацію. Попри це, він не виключив присутності президента України.

Я б ще порадив залишатись на постійному зв'язку з Трампом. Просто зателефонувати та поспілкуватись, не просячи щоразу щось, а бути з ним приятелями, заходити в гості.

Звісно, що на це потрібен час. Я знаю, що у президента Зеленського є багато інших речей, які він повинен зробити.

Однак переконати Трампа в тому, що в його особистих інтересах є не дозволити Путіну і росіянам перемогти в Україні – це найкращий спосіб отримати максимум від майбутнього президента США.

Чи хтось може налагодити дружні відносини з Дональдом Трампом?

Дружба Трампа триває доти, доки вона йому вигідна. Потрібно дати йому зрозуміти, що він увійде в історію як великий лідер, якщо буде дотримуватися політики допомоги Україні, що це піде на користь Україні та принесе користь йому. Я думаю, тоді це приверне його увагу.

Погрози "Орешником"

Американська розвідка попереджає, що Росія може випустити ще одну міжконтинентальну експериментальну балістичну ракету по Україні за лічені дні. Це погроза Україні чи спроба шантажувати нову владу США?

Використання міжконтинентальних балістичних ракет має на меті залякування. Однак я думаю, що ми повинні бути реалістами в цьому питанні.

Ці ракети призначені для міжконтинентальної дальності, для цього вони створені. Тому запуск такої ракети з Росії по Україні – це марна трата грошей. Тому це погроза США.

Путін вже давно використовував погрози, які Білий дім Байдена сприймав як ознаку ризику ширшої війни.

Ми колективно не змогли стримати вторгнення Росії в Україну, але те, як ми дозволяли Україні воювати, – це результат шантажу Кремля.

Ми повинні серйозно ставитись до загроз, але не піддаватися блефу, інакше це дасть росіянам бажане задарма.

Падіння режиму Асада – удар по Путіну

Режим Башара Асада в Сирії впав. Якими ви бачите основні наслідки такого розвитку подій для репутації Путіна, його влади в Росії та в усьому світі?

Падіння Асада – це сейсмічна подія на Близькому Сході. Це величезний удар по могутності Ірану. Слід віддати належне ізраїльським військовим, які допомогли прискорити це, завдавши ударів по ХАМАСУ та "Хезболлі".

Це ще один удар по репутації Путіна, який не очікував цього та не передбачив теракт проти режиму Асада, як і іранці чи хтось інший.

Ми не знаємо багато про те, що відбувається в Сирії сьогодні. Однак я б сказав, що, як мінімум, російська військово-морська база в Тартусі та авіабаза в Латакії є під загрозою. Якби Росія втратила той чи інший плацдарм в Середземному морі, це був би ще серйозніший удар.

Це те, про що має запитувати російський народ і російська діаспора. Ось ще один катастрофічний наслідок вторгнення в Україну. Втрата цих баз стала б величезним ударом для Росії.

Що саме ми отримуємо з цієї війни в Україні? Ось про що мають запитувати себе росіяни.

Сі Цзіньпін може "заманити" Трампа

Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати свою інавгурацію, повідомляє CBS News. Що це може свідчити про плани новообраного президента США щодо Китаю?

Я думаю, що це зроблено для того, щоб підвищити інтерес до інавгурації. Люди, які досліджували історичні записи, кажуть, що вони не знають жодного іноземного главу держави, який був присутній на інавгурації президента США з того часу, як з'явилися новини про запрошення.

Я б сказав, що малоймовірно, що Сі Цзіньпін приїде, але не неможливо. Гадаю, що це спосіб показати Сі Цзіньпіну, наскільки він важливий для Трампа. За іронією долі, це плюс для китайців.

Чого ви очікуєте від політики Трампа щодо Китаю?

Я думаю, що це можливо все. Зараз він (Трамп – 24 Канал) дуже негативно висловлюється про Китай, оскільки вважає, що пандемія COVID, яка виникла в Ухані, драматично і негативно вплинула на економіку в усьому світі. Також, ймовірно, коштувала Трампу виборів у 2020 році.

Однак Сі Цзіньпін може сказати: "Дональде, у нас так багато проблем, вирішимо ж їх разом. Укладемо найбільшу торговельну угоду в історії". Я думаю, Трамп тоді погодиться на це.

"Залицяння" Трампа до Кім Чен Ина

Чи очікуєте ви таких переговорів із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином?

Трамп має багато пріоритетів на початку своєї адміністрації. Однак пам'ятаймо, що в певний момент він сказав про Кім Чен Ина, що вони "закохались" один в одного.

Президент США, який думає, що глава Північної Кореї "закохався" в нього, отримає колись неприємний сюрприз. Однак Трамп був би радий зустрітись з ним, можливо, в Пхеньяні або запросить його до Вашингтона.