Фискальные органы – это не копилка: Нефедов о критике таможни Зеленским

Во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады Зеленский раскритиковал деятельность таможни. Однако, по словам руководителя этого органа Максима Нефедова, президент оперирует некорректными цифрами.

По словам руководителя таможни, проблемы не с теми категориями товара, где есть контрабанда, как например, одежда, обувь, техника. А там, где есть импорт сырья, заявил Нефедов в интервью Радио НВ.

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В том, что часть товаров вышла из тени, Нефедов видит позитив, которого президент в своей речи не отметил.

Мы видим очень существенный рост и по крайней мере часть этого – это точно заслуга нашей команды, правоохранителей, которые борются с контрабандой. Если мы видим, например, что в январе импорт одежды возрос более чем на 100%, импорт обуви – на 50%, импорт мобильных телефонов – на 60%, то вряд ли у каждого из нас теперь не один, а три мобильных телефона. Это точно означает, что те товары, которые были скрыты, сейчас вытесняются из серого сектора в белый,

– пояснил Нефедов.

Обратите внимание! В течение 2015 – 2019 годов Максим Нефедов работал первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В июне 2019 года он выиграл конкурс на должность председателя новой Государственной таможенной службы.

Относительно заявления Зеленского о недополучении госбюджетом 13 миллиардов гривен только за начало 2020-го Нефедов заявил, что при расчетах таких показателей необходимо учитывать макроэкономические показатели. То есть учитывать стоимость доллара относительно того, каким он был заложен в бюджет, и того, какой показатель должен быть сейчас. Потому импорт падает, а не растет, как планировалось.

Фискальные органы – это не какая-то копилка, которая просто печатает деньги независимо ни от чего... Таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в страну. Но говорить о том, что таможня может выполнять этот индикатив безотносительно к макроэкономическим параметрам – это просто математически неверно,

– подчеркнул глава таможни.

Отдельно Нефедов рассказал, что таможня за февраль перевыполнила план по детенизации, но полностью перекрыть то, что макроэкономика не соответствует прогнозу, математически малореально.

Что известно о деле против Нефедова?Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной коррупции Максима Нефедова. Он может быть причастным к нанесению ущерба государству на сумму 40 миллионов гривен.



Ранее открыть дело против Нефедова обязал НАБУ Высший Антикоррупционный суд. Сам Нефедов считает это дело инициативой недоброжелателей.

Критика таможни Зеленским

О проблемах с таможней говорил Президент Украины Владимир Зеленский перед рассмотрением Радой вопроса об отставке правительства Алексея Гончарука. Фактически, это была единственная цифра в большом обращении президента. Он заявил, что из-за проблем на таможне бюджет только за первые 2 месяца 2020 года недополучил 13 миллиардов гривен.



У Нефедова в фейсбуке спросили, не отправят ли и его в отставку. На это руководитель Гостаможни коротко ответил: "Ккто знает". Новый премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя вопрос возможной смены руководства Гостаможни, отметил, что в первую очередь стоит провести аудит и определить источники проблем таможни.