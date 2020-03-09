Фіскальні органи – це не скарбничка: Нефьодов про критику митниці Зеленським

Під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради Зеленський розкритикував діяльність митниці. Однак, за словами керівника цього органу Максима Нефьодова, президент оперує некоректними цифрами.

За словами керівника митниці, проблеми є не з тими категоріями товару, де є контрабанда, як наприклад, одяг, взуття, техніка. А там, де є імпорт сировини, заявив Нефьодов у інтерв'ю Радіо НВ.

До теми Нефьодов заперечує, що подав заяву про відставку

У тому, що частина товарів вийшла з тіні, Нефьодов бачить позитив, якого президент у своїй промові не відзначив.

Ми бачимо дуже суттєве зростання і принаймні частина цього – це точно заслуга нашої команди, правоохоронців, які борються з контрабандою. Якщо ми бачимо, наприклад, що в січні імпорт одягу зріс більше ніж на 100%, імпорт взуття – на 50%, імпорт мобільних телефонів – на 60%, то навряд чи кожен із нас почав мати не один, а три мобільних телефони. Це точно означає, що ті товари, які були приховані зараз витісняються з сірого сектору в білий,

– пояснив Нефьодов.

Зверніть увагу! Протягом 2015 – 2019 років Максим Нефьодов працював першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У червні 2019 року він виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби. Щоправда, Нефьодова можуть відправити у відставку 4 березня на позачерговій сесії Верховної Ради.

Щодо заяви Зеленського про недоотримання держбюджетом 13 мільярдів гривень лише за початок 2020-го Нефьодов заявив, що при розрахунках таких показників необхідно враховувати макроекономічні показники. Тобто враховувати вартість долару відносно до того, яким він був закладений у бюджет і того, який показник має наразі. Через це імпорт падає, а не зростає, як планувалося.

Фіскальні органи – це не якась скарбничка, яка просто друкує кошти незалежно ні від чого… Митниця збирає певний відсоток від того імпорту, який надходить до країни. Але говорити про те, що митниця може виконувати цей індикатив безвідносно до макроекономічних параметрів – це просто математично невірно,

– наголосив очільник митниці.

Окремо Нефьодов розповів, що митниця за лютий перевершила план з детінізації, але повністю перекрити те, що макроекономіка не відповідає прогнозу, математично малореально.

Що відомо про справу проти Нефьодова?Національне антикорупційне бюро відкрило справу про можливу корупцію Максима Нефьодова. Він може бути причетним до завдання збитків державі на суму 40 мільйонів гривень.



Раніше відкрити справу проти Нефьодова зобов'язав НАБУ Вищий Антикорупційний суд. Сам Нефьодов вважає цю справу ініціативою недоброзичливців. Про проблеми з митницею говорив Президент України Володимир Зеленський перед розглядом Радою питання про відставку уряду Олексія Гончарука. Фактично, це була єдина цифра у великому зверненні президента. В



ін заявив, що через проблеми на митниці бюджет лише за перші 2 місяці 2020 року недоотримав 13 мільярдів гривень.Критика митниці Зеленським. У Нефьодова у фейсбуці запитали, чи і його не відправлять у відставку. Втім керівник держмитниці коротко відповів: "хтозна". Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи питання можливої зміни керівництва Держмитниці, зазначив, що найперше варто провести аудит і визначити джерела проблем митниці.