"F**k you, Putin": колоритный "привет" лидеру оккупантов от американского добровольца из Украины
12 марта 2022 , 21:41Читати новину українською
Источник:Последний Блокпост
Скамьи ВСУ активно пополняют иностранные добровольцы. В отличие от орков они быстро учат все необходимые лозунги, которые помогут идентифицировать врага.
Иностранные добровольцы быстро осваиваются в рядах ВСУ. Храбрые мужчины с оружием в руках помогают нашим героям уничтожать русских оккупантов.
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"F**k you, Putin"
Украинский боец снял видео, как учит американского добровольца украинских лозунгов. В отличие от орков, американец отлично повторяет слова почти без акцента, а также добавляет приветствие Путину.
"Привет" Путину от американского добровольца: видео
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