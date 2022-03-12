"F**k you, Putin": колоритный "привет" лидеру оккупантов от американского добровольца из Украины

Скамьи ВСУ активно пополняют иностранные добровольцы. В отличие от орков они быстро учат все необходимые лозунги, которые помогут идентифицировать врага.

Иностранные добровольцы быстро осваиваются в рядах ВСУ. Храбрые мужчины с оружием в руках помогают нашим героям уничтожать русских оккупантов.

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"F**k you, Putin"

Украинский боец снял видео, как учит американского добровольца украинских лозунгов. В отличие от орков, американец отлично повторяет слова почти без акцента, а также добавляет приветствие Путину.

"Привет" Путину от американского добровольца: видео

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