Действия злоумышленника заметил местный, который раскладывал цветы перед началом захоронения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Винницкой области.

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Мужчина обернулся флагом России на захоронении военного

В селе Юзвин Винницкого района 22 июня полиция задержала мужчину, который демонстративно обернулся в российский триколор. Это произошло во время прощания погребения украинского защитника Вадима Дудника.

По данным полиции, злоумышленником оказался 29-летний мужчина. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые задержали его.

Мужчина с флагом России возле места прощания с павшим военным: смотрите видео

Полицейские уже установили личность задержанного. Сейчас проводятся следственные действия и изымаются вещественные доказательства. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

К слову, в мае в Одессе на Европейской площади одну из частей постамента разрисовали красками, напоминающими цвета флага государства-агрессора. Кроме того, было повреждено одно из памятных фото.