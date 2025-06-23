Дії зловмисника помітив місцевий, який розкладав квіти перед початком поховання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Вінницької області.

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Чоловік обгорнувся прапором Росії на похованні військового

У селі Юзвин Вінницького району 22 червня поліція затримала чоловіка, який демонстративно обгорнувся в російський триколор. Це сталося під час підготовки до прощання з українським захисником Вадимом Дудником.

За даними поліції, зловмисником виявився 29-річний чоловік. На місце події викликали правоохоронців, які затримали його.

Чоловік із прапором Росії біля місця прощання з полеглим військовим: дивіться відео

Поліцейські вже встановили особу затриманого. Нині проводяться слідчі дії та вилучаються речові докази. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

До слова, у травні в Одесі на Європейській площі одну з частин постаменту розмалювали фарбами, що нагадують кольори прапора держави-агресорки. Крім того, було пошкоджено одне з пам'ятних фото.