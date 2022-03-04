Флаг сняли, но совесть у меня не забрали, – глава Волчанской общины о действиях оккупантов

Волчанск – один из самых больших городов Харьковщины. С 24 февраля он находился в российской оккупации.

Какая сейчас ситуация в Волчанске

По данным журналистов, сейчас российская техника покинула город. Об этом рассказал председатель Волчанской общины на Харьковщине Анатолий Степанец.

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Когда вошли (оккупанты – 24 канал), забрали флаг из кабинета и сняли с горсовета. Но ведь сердце у меня не вырвали и совесть не забрали. Мы были и остаемся проукраинскими,

– рассказал Степанец.

Однако, к сожалению, за все время в городе погибли два человека.

"Гумпомощь" оккупантов

Он рассказал, что люди страны-агрессора раздавали местным жителям, в частности, бабушкам, гуманитарку.

"Я сразу отказался это раздавать, но народ, словно взбешенный, собирает. Там был пресный хлеб, несколько яблок, консервы, печенье. У нас продуктов хватает где-то на месяц", – добавил глава общины.

Однако он добавил, что сейчас создают собственный резерв. Добровольцы помогают топливом, крупами. Получили молоко из Хотомли. Поэтому на 4 марта уже есть до 3 тонн молока.

Главные проблемы

Сейчас городу очень не хватает лекарств, есть проблемы со снабжением. Также не хватает бинтов, спирта и инсулина для детей.

Хотя разбили наши мосты, небольшой проезд есть. Все старостинские округа стабильно работают,

– заверил он.

Горожане где-то двое суток провели без света, но сейчас проблем нет. Школы, детсады остаются закрытыми.

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