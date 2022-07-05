Россия экспортирует свое варварство даже в космос, – МИД о флаге квазиреспублики "ЛНР" на МКС

Идут 132 сутки полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Захватчики демонстрируют свою имперскость и неуважение к международному праву даже в космосе.

На Международную космическую станцию россияне притащили тряпку так называемой "ЛНР". Инцидент прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в твиттере.

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Варварство россиян не знает границ

Россия продолжает совершать геноцид украинского народа. Оккупанты убивают женщин, детей и пожилых людей под разными флагами – от советского, имперского и российского до так называемых флагов псевдореспублик, которые они "образовали" на захваченных украинских территориях.

Недавно один из таких флагов, а именно символ квазиобразования "ЛНР", российские космонавты притянули на Международную космическую станцию:

Российские космонавты на МКС демонстрируют флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города. Россия экспортирует свое варварство даже в космос – зону мира,

– заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

К слову, чиновник добавил, что именно поэтому Россию нужно исключить из всех существующих международных космических программ.

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