Как отметили в Минобороны Украины, на государственной границе с Россией государственный флаг установили разведчики 249-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады территориальной обороны Харькова. Случилось это еще 18 ноября.

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"Пусть россияне видят, что это Украина"

Автор видео отметил, что защитники с первым снегом отправились к самой границе с Россией, чтобы установить государственный флаг.

Пусть россияне видят, что это земля наша, родная. Что это – Украина,

– сказал военный.

Отметим, что в видео не сообщается, где произошло значимое событие.

Разведчики установили флаг на госгранице с Россией: видео

Флаг над Херсоном

Недавно появились прекрасные фото и видео долгожданного поднятия флага над деоккупированным Херсоном. Сначала он появился в центре города 11 ноября, а уже через несколько дней, 14 ноября, его подняли официально Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Тогда на видео, которое опубликовал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, можно было увидеть, как в Херсоне звучал гимн Украины, а Зеленский, чиновники местных властей и украинские защитники положили руку на сердце и наблюдали, как развевается наш флаг.

В Херсоне подняли государственный флаг: видео

Контрнаступление ВСУ: последние новости

По состоянию на 21 ноября известно, что россияне накапливают свои силы вблизи Гуляйполя, чтобы провести наступательные действия. Поэтому ВСУ нужно "достаточно жестко" рассекать группировки российских войск на Юге, считает Александр Мусиенко. Это позволит сделать невозможным формирование ударных соединений.

При этом самое слабое место россиян на фронте, по мнению израильского эксперта, это логистические пути. Он считает, что сейчас угрожающим направлением для россиян на фронте является "сухопутный коридор" в Крым.

Военный эксперт Петр Черник прокомментировал также, что будет с контрнаступлением ВСУ зимой. По его мнению, война не остановится, но все будет зависеть от погодных условий.

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