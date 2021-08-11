Общая стоимость работ по благоустройству территории музея стоит 16 миллионов гривен. Об этом СМИ рассказал генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.
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Холм, который не обустраивали 50 лет
Холм вокруг Музея истории запорожского казачества искусственно насыпали еще в 60 – 70 годах прошлого столетия. Впрочем лишь сейчас дошли руки и финансы до его обустройства, отмечает директор заповедника.
Обновленная территория будет открыта ко Дню Государственного флага. Мы надеемся, что территория заработает и мы получим один из завершенных объектов, который будет отвечать всем моментам безбарьерности,
– сказал Остапенко.
По словам руководителя проекта по обновлению объектов Хортицы Валерия Шевченко, строители завершают обустройство подъема на холм тротуарной плиткой. В то же время продолжаются работы по озеленению и монтажу наружного освещения.
Флагшток на Хортице
Гигантский держатель флага на Хортице состоит из 4 секций и имеет общий вес около 4 тонн и высоту – 40 метров. Его устанавливают с помощью крана, который привезли из Краматорска. Общая высота флагштока вместе с холмом составит 56 метров.
Именно на этом холме к 20 годовщине Независимости в 2011 году установили в то время самый высокий флаг Украины. Высота мачты тогда достигала 35 метров.
Устройство флагштоков ко Дню Независимости: коротко
- На обустройство гигантских флагов планируют потратить 170,7 миллиона гривен. Эти деньги будут из государственного и местного бюджетов.
- Самые высокие флаги и территории возле них обустроят в 17 областях Украины.
- Поручение установить флаги поручили областным администрациям из Офиса Президента.
- Больше всего бюджетных денег на установку флагштока и сопутствующие работы потратят в Харькове – 24,5 миллиона гривен.