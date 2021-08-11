Общая стоимость работ по благоустройству территории музея стоит 16 миллионов гривен. Об этом СМИ рассказал генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

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Холм, который не обустраивали 50 лет

Холм вокруг Музея истории запорожского казачества искусственно насыпали еще в 60 – 70 годах прошлого столетия. Впрочем лишь сейчас дошли руки и финансы до его обустройства, отмечает директор заповедника.

Обновленная территория будет открыта ко Дню Государственного флага. Мы надеемся, что территория заработает и мы получим один из завершенных объектов, который будет отвечать всем моментам безбарьерности,

– сказал Остапенко.

По словам руководителя проекта по обновлению объектов Хортицы Валерия Шевченко, строители завершают обустройство подъема на холм тротуарной плиткой. В то же время продолжаются работы по озеленению и монтажу наружного освещения.

Флагшток на Хортице

Гигантский держатель флага на Хортице состоит из 4 секций и имеет общий вес около 4 тонн и высоту – 40 метров. Его устанавливают с помощью крана, который привезли из Краматорска. Общая высота флагштока вместе с холмом составит 56 метров.

Именно на этом холме к 20 годовщине Независимости в 2011 году установили в то время самый высокий флаг Украины. Высота мачты тогда достигала 35 метров.

Устройство флагштоков ко Дню Независимости: коротко