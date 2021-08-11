Загальна вартість робіт із упорядкування території музею коштує 16 мільйонів гривень. Про це ЗМІ розповів генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.

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Пагорб, який не облаштовували 50 років

Пагорб навколо Музею історії запорозького козацтва штучно насипали ще у 60 – 70 роках минулого сторіччя. Втім лише зараз дійшли руки і фінанси до його облаштування, зазначає директор заповідника.

Оновлена територія буде відкрита до Дня Державного прапору. Ми сподіваємось, що територія запрацює і ми отримаємо один із завершених об’єктів, який буде відповідати всім моментам безбар'єрності,

– сказав Остапенко.

За словами керівника проєкту з оновлення об'єктів Хортиці Валерія Шевченка, будівельники завершують облаштування підйому на пагорб тротуарною плиткою. Водночас тривають роботи з озеленення і монтажу зовнішнього освітлення.

Флагшток на Хортиці

Гігантський тримач прапора на Хортиці складається з 4 секцій і має загальну вагу близько 4 тонн та висоту – 40 метрів. Його встановлюють за допомогою крану, який привезли з Краматорська. Загальна висота флагштока разом з пагорбом становитиме 56 метрів.

Саме на цьому пагорбі до 20 річниці Незалежності у 2011 році встановили на той час найвищий прапор України. Висота щогли тоді сягала 35 метрів.

Облаштування флагштоків до Дня Незалежності: коротко