Загальна вартість робіт із упорядкування території музею коштує 16 мільйонів гривень. Про це ЗМІ розповів генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.
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Пагорб, який не облаштовували 50 років
Пагорб навколо Музею історії запорозького козацтва штучно насипали ще у 60 – 70 роках минулого сторіччя. Втім лише зараз дійшли руки і фінанси до його облаштування, зазначає директор заповідника.
Оновлена територія буде відкрита до Дня Державного прапору. Ми сподіваємось, що територія запрацює і ми отримаємо один із завершених об’єктів, який буде відповідати всім моментам безбар'єрності,
– сказав Остапенко.
За словами керівника проєкту з оновлення об'єктів Хортиці Валерія Шевченка, будівельники завершують облаштування підйому на пагорб тротуарною плиткою. Водночас тривають роботи з озеленення і монтажу зовнішнього освітлення.
Флагшток на Хортиці
Гігантський тримач прапора на Хортиці складається з 4 секцій і має загальну вагу близько 4 тонн та висоту – 40 метрів. Його встановлюють за допомогою крану, який привезли з Краматорська. Загальна висота флагштока разом з пагорбом становитиме 56 метрів.
Саме на цьому пагорбі до 20 річниці Незалежності у 2011 році встановили на той час найвищий прапор України. Висота щогли тоді сягала 35 метрів.
Облаштування флагштоків до Дня Незалежності: коротко
- На облаштування гігантських прапорів планують витратити 170,7 мільйона гривень. Ці гроші братимуть з державного та місцевого бюджетів.
- Найвищі прапори та території біля них облаштують у 17 областях України.
- Доручення встановити прапори доручили обласним адміністраціям з Офісу Президента.
- Найбільше бюджетних грошей на встановлення флагштока та супутні роботи витратять у Харкові – 24,5 мільйона гривень.