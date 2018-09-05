17:01
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 17°C
  • четверг
    24°C 17°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Флакон духов и маршрут подозреваемых: новые детали отравления "Новичком"

120 Читати новину українською
Отравление в Солсбери
Отравление в Солсбери / Фото из открытых источников

Британская полиция обнародовала серию фотографий с камер видеонаблюдения с двумя подозреваемыми русскими и флакона духов, в котором был яд "Новичок".

Об этом сообщает Sky News, передает Европейская правда.

Читайте также: Дело Скрипалей: британские прокуроры обнародовали имена двух подозреваемых россиян

Данные камер наблюдения позволили отследить маршрут передвижения Александра Петрова и Руслана Боширова 3 и 4 марта.

Петрова и Боширова зафиксировали в аэропорту "Гэтвик" в 16:22 в пятницу, 2 марта.

Позже подозреваемых можно увидеть на железнодорожной станции Солсбери, они садятся на поезд в Лондон в 16:11 в субботу, 3 марта.

Британія Скрипалі

Александр Петров и Руслана Боширов

Позже этих двух мужчин зафиксировали на железнодорожном вокзале Солсбери в 11:48 утра в воскресенье, 4 марта. Через десять минут, в 11:58, их видят на Уилтон-Роуд в Солсбери, за несколько минут до нападения.

Британія

Александр Петров и Руслана Боширов

Потом мужчин увидят в 13:05 на Фишертон-стрит в центре Солсбери, они направляются к железнодорожной станции. Через три минуты подозреваемых снова фиксируют на Фишертон-стрит.

Британія Скрипалі

Александр Петров и Руслана Боширов

В 13:50 Боширов и Петров попадут на камеры наблюдения на железнодорожной станции Солсбери, возвращаются на поезде обратно в Лондон.

Позже подозреваемые проходят паспортный контроль в лондонском аэропорту "Хитроу" в 19:28 в воскресенье, 4 марта.

Также британская полиция обнародовала флакон для духов, который был использован как контейнер для перевозки нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщает Sky News.

Небольшой флакон с аппликатором чуть больше 5 сантиметров в длину использовали для распыления "Новичка" на дверную ручку входной двери дома Сергея Скрипаля в Солсбери.

БританіяСолбері Скрипалі

Флакон духов

Следователи также нашли коробку, в которой был флакон. На флаконе и на коробке есть надпись известной фирмы "Nina Ricci", но в компании заявили, что это подделка.

Британія Новачок Скрипалі Солбері

Фото, опубликованное полицией

Полиция заявила, что "Новичок" был в бутылке, которая была адаптирована, чтобы быть "идеальным прикрытием для контрабанды оружия в страну и идеальным методом доставки для нападения на дом Скрипаля".

Читайте также: Отравление в Эймсбери произошло с использованием "Новичка": подтверждение от ОЗХЗ

Очевидно, позже исполнители отравления просто выбросили флакон. Через несколько месяцев его нашел британец Чарли Роули в городе Эймсбери, в 10 километрах от Солсбери. Роули подарил флакон своей подруге Дэн Стерджесс. Она, думая, что это духи, побрызгала жидкость на запястье.

Теги: отравление Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому жінкам варто протестувати проти останніх вимог міжнародних жіночих організацій
сегодня, 17:01 Чому жінкам варто протестувати проти останніх вимог міжнародних жіночих організацій
Олекса Коба
Автокефалия Украинской церкви: когда это будет, и что изменится для прихожан
сегодня, 16:02 Автокефалия Украинской церкви: когда это будет, и что изменится для прихожан
Інна Жолобович
Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі
сегодня, 15:05 Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі
Дмитро Снєгирьов
Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати
сегодня, 13:00 Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати
Дмитро Гнап
Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине
сегодня, 12:41 Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине
Ірина Лаб'як
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Центризбирком РФ обработал 96% протоколов на выборах в Госдуму
 5 декабря 2011 , 09:29 1
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук