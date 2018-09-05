Флакон духов и маршрут подозреваемых: новые детали отравления "Новичком"

Британская полиция обнародовала серию фотографий с камер видеонаблюдения с двумя подозреваемыми русскими и флакона духов, в котором был яд "Новичок".

Об этом сообщает Sky News, передает Европейская правда.

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Данные камер наблюдения позволили отследить маршрут передвижения Александра Петрова и Руслана Боширова 3 и 4 марта.

Петрова и Боширова зафиксировали в аэропорту "Гэтвик" в 16:22 в пятницу, 2 марта.

Позже подозреваемых можно увидеть на железнодорожной станции Солсбери, они садятся на поезд в Лондон в 16:11 в субботу, 3 марта.

Александр Петров и Руслана Боширов

Позже этих двух мужчин зафиксировали на железнодорожном вокзале Солсбери в 11:48 утра в воскресенье, 4 марта. Через десять минут, в 11:58, их видят на Уилтон-Роуд в Солсбери, за несколько минут до нападения.

Александр Петров и Руслана Боширов

Потом мужчин увидят в 13:05 на Фишертон-стрит в центре Солсбери, они направляются к железнодорожной станции. Через три минуты подозреваемых снова фиксируют на Фишертон-стрит.

Александр Петров и Руслана Боширов

В 13:50 Боширов и Петров попадут на камеры наблюдения на железнодорожной станции Солсбери, возвращаются на поезде обратно в Лондон.

Позже подозреваемые проходят паспортный контроль в лондонском аэропорту "Хитроу" в 19:28 в воскресенье, 4 марта.

Также британская полиция обнародовала флакон для духов, который был использован как контейнер для перевозки нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщает Sky News.

Небольшой флакон с аппликатором чуть больше 5 сантиметров в длину использовали для распыления "Новичка" на дверную ручку входной двери дома Сергея Скрипаля в Солсбери.

Флакон духов

Следователи также нашли коробку, в которой был флакон. На флаконе и на коробке есть надпись известной фирмы "Nina Ricci", но в компании заявили, что это подделка.

Фото, опубликованное полицией

Полиция заявила, что "Новичок" был в бутылке, которая была адаптирована, чтобы быть "идеальным прикрытием для контрабанды оружия в страну и идеальным методом доставки для нападения на дом Скрипаля".

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Очевидно, позже исполнители отравления просто выбросили флакон. Через несколько месяцев его нашел британец Чарли Роули в городе Эймсбери, в 10 километрах от Солсбери. Роули подарил флакон своей подруге Дэн Стерджесс. Она, думая, что это духи, побрызгала жидкость на запястье.