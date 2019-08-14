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      FlixBus анонсировал дешевые билеты из Киева в Чехию и Польшу

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      Flixbus в Украине – из Киева в Чехию и Польшу
      FlixBus анонсировал дешевые билеты за границу / cnbc.com

      Автобусный лоукостер FlixBus будет осуществлять перевозки из Киева в Варшаву, Вроцлав и Прагу. Также компания планирует дать маршруты на Одессу, Днепр и Харьков.

      До 15 августа включительно билеты на автобусные рейсы до Чехии и Польши можно купить за 5 евро, об этом сообщает ЦТС.

      Читайте также: FlixBus в Украине: все, что нужно знать перед путешествием

      FlixBus сообщили, что будут сотрудничать с украинской автобусной компанией Gunsel. Отныне в каждом автобусе Gunsel на направлениях Киев–Прага, Варшава и Вроцлав будет по 15 забронированных мест для пассажиров FlixBus.

      Новые рейсы из Киева в Европу от FlixBus

      Рейс Киев–Варшава будет функционировать ежедневно, останавливаясь в Люблине.

      Рейс Киев–Вроцлав будет осуществлять перевозки трижды в неделю с остановками в Житомире, Ровно, Львове, Кракове и Катовице.

      Рейсы Киев–Прага будут курсировать трижды в неделю через Житомир, Ровно, Львов, Градец-Кралове.

      Акционные билеты за 5 евро можно купить только до 12:00 15 августа.

      Также в FlixBus рассказали о планах своего расширения в Украине. Компания планирует добавить новые маршруты, равняясь на результаты компании в Польше.

      Мы хотели бы добавить в нашу сеть Одессу, Днепр, Харьков и на всех маршрутах увеличивать частоту рейсов. Мы тесно работаем над нашей картой маршрутов на следующий год. Пока не могу говорить точно, но мы хотим увеличить плотность присутствия. За два года работы в Польше мы расширили сеть в более 100 городах, может, не такими темпами, и чуть больше чем за два года, но мы хотим достичь таких же результатов в Украине, – заявил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

      Что такое FlixBus?Это немецкая компания, которая осуществляет дешевые автобусные перевозки в Европе и США. На рынок Украины компания вышла 11 июня 2019-го года.

      Билеты на нужные рейсы можно приобрести на официальном сайте FlixBus.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины LifeStyle Путешествия
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