FlixBus анонсировал дешевые билеты из Киева в Чехию и Польшу

Автобусный лоукостер FlixBus будет осуществлять перевозки из Киева в Варшаву, Вроцлав и Прагу. Также компания планирует дать маршруты на Одессу, Днепр и Харьков.

До 15 августа включительно билеты на автобусные рейсы до Чехии и Польши можно купить за 5 евро, об этом сообщает ЦТС.

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FlixBus сообщили, что будут сотрудничать с украинской автобусной компанией Gunsel. Отныне в каждом автобусе Gunsel на направлениях Киев–Прага, Варшава и Вроцлав будет по 15 забронированных мест для пассажиров FlixBus.

Новые рейсы из Киева в Европу от FlixBus

Рейс Киев–Варшава будет функционировать ежедневно, останавливаясь в Люблине.

Рейс Киев–Вроцлав будет осуществлять перевозки трижды в неделю с остановками в Житомире, Ровно, Львове, Кракове и Катовице.

Рейсы Киев–Прага будут курсировать трижды в неделю через Житомир, Ровно, Львов, Градец-Кралове.

Акционные билеты за 5 евро можно купить только до 12:00 15 августа.

Также в FlixBus рассказали о планах своего расширения в Украине. Компания планирует добавить новые маршруты, равняясь на результаты компании в Польше.

Мы хотели бы добавить в нашу сеть Одессу, Днепр, Харьков и на всех маршрутах увеличивать частоту рейсов. Мы тесно работаем над нашей картой маршрутов на следующий год. Пока не могу говорить точно, но мы хотим увеличить плотность присутствия. За два года работы в Польше мы расширили сеть в более 100 городах, может, не такими темпами, и чуть больше чем за два года, но мы хотим достичь таких же результатов в Украине, – заявил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

Что такое FlixBus?Это немецкая компания, которая осуществляет дешевые автобусные перевозки в Европе и США. На рынок Украины компания вышла 11 июня 2019-го года.



Билеты на нужные рейсы можно приобрести на официальном сайте FlixBus.