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      FlixBus в Украине: все, что нужно знать перед путешествием

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      FlixBus в Украине - что это, как купить билет, маршруты, все об автобусах FlixBus
      FlixBus в Украине: все, что нужно знать перед путешествием / Коллаж 24 канала

      Немецкая компания FlixBus, которая осуществляет дешевые автобусные пассажирские перевозки в Европе и США, 11 июня официально вышла на рынок Украины. Как выгодно путешествовать, сколько стоят билеты и куда можно доехать – обо всем этом читайте в нашем материале.

      Flixbus – самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы.

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      Как купить и оплатить билет?

      Удобнее всего забронировать билет на официальном сайте FlixBus. Стоимость билетов на международные автобусные перевозки будет стартовать от 5 евро. Лайфхак – чтобы получить самую выгодную цену, бронируйте билеты заранее. Вы получите подтверждение бронирования на адрес электронной почты.

      прага львів flixbus
      Стоимость билета Львов–Прага от 829 гривен

      краків київ
      Стоимость билета Киев–Прага от 629 гривен

      Оплатить билет можно банковской картой, наличными у водителя, или в торговых точках. Важно, что приобрести билеты у водителя автобуса по сниженным ценам, по акции, а также со скидкой для групп – невозможно.

      На какие рейсы можно забронировать билеты?

      В 2019 году FlixBus запустит рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя. Первые рейсы планируют осуществить 13 июня. Все доступные для бронирования маршруты вы можете найти поиском в приложении FlixBus и на официальном сайте.

      Например: из Львова и Киева можно поехать в Краков, Вену, Прагу, Будапешт, Эссен и многие другие популярные города.

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      Если вы путешествуете с группой, вы можете забронировать целый автобус с водителем. Автобус заберет вас у входной двери дома и будет следовать выбранному вами маршруту.

      Можно ли отменить бронирование?

      Можно, нужно только внести изменения в бронирование на официальном веб-сайте в разделе "Изменить/отменить бронирование" не позже чем за 15 минут до отправления.

      Как найти автобусную остановку?

      Проще всего найти автобусную остановку с помощью приложения FlixBus во вкладке "Автобусные остановки". Просто выберите нужный вам город и получите адреса автобусных остановок и просмотрите их на карте. Кроме того, на вашем подтверждении бронирования также будет изображена карта с соответствующими остановками.

      via GIPHY

      Какой багаж можно взять с собой?

      Вы имеете право на бесплатную перевозку одной единицы ручной клади и одной единицы багажа. Чтобы избежать путаницы, укажите на багаже свое имя и адрес.

      Габариты ручной клади не должны превышать 4х30х18 сантиметров, а ее вес – 7 килограммов. Все ценные вещи необходимо перевозить в ручной клади.
      Габариты багажа: максимальные размеры – 80x50x30 сантиметров, а вес – 20 килограммов.

      Если вы что-то забыли или потеряли в автобусе, просто заполните соответствующую форму или позвоните в отдел поддержки клиентов по номеру: +38 044 228 1473.

      Как оснащены автобусы FlixBus?

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      Автобусы перевозчика очень современные. В них есть кондиционеры, туалеты, лампы для чтения и удобные кресла с дополнительным пространством для ног. Кроме того, в автобусах вам предложат снеки и напитки, бесплатный Wi-Fi. В некоторых автобусах есть даже розетки и медиацентр с фильмами и музыкой.

      Можно опоздать на автобус?

      Нет. Автобусы выполняют регулярные рейсы, а следовательно, должны соблюдать график. Рекомендуем вам прибыть на остановку не позже, чем за 15 минут до отправления автобуса.

      Если автобус задерживается, то вы получите всю информацию о вашем рейсе в СМС-сообщении или push-уведомлении на номер мобильного телефона, который был указан в бронировании.

      via GIPHY

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Публикации Путешествия Транспорт Отдых Евросоюз Европа
      Источник: 24 канал
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