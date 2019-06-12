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      FlixBus в Україні: все, що потрібно знати перед мандрівкою

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      FlixBus в Україні - що це, як купити квиток, маршрути, все про автобуси FlixBus
      FlixBus в Україні: все, що потрібно знати перед мандрівкою / Колаж 24 каналу

      Німецька компанія FlixBus, яка здійснює дешеві автобусні пасажирські перевезення в Європі та США, 11 червня офіційно вийшла на ринок України. Як вигідно подорожувати, скільки коштують квитки та куди можна доїхати – про все це читайте у нашому матеріалі.

      Flixbus – найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи.

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      Як купити та оплатити квиток?

      Найзручніше забронювати квиток на офіційному сайті FlixBus. Вартість квитків на міжнародні автобусні перевезення буде стартувати від 5 євро. Лайфхак – щоб отримати найвигіднішу ціну, бронюйте квитки заздалегідь. Ви отримаєте підтвердження бронювання на адресу електронної пошти.

      прага львів flixbus
      Вартість квитка Львів-Прага від 829 гривень

      краків київ
      Вартість квитка Київ-Прага від 629 гривень

      Оплатити квиток можна банківською карткою, готівкою у водія, або у торгових точках. Важливо, що придбати квитки у водія автобуса за зниженими цінами, по акції, а також зі знижкою для груп – неможливо.

      На які рейси можна забронювати квитки?

      У 2019 році FlixBus запустить рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці та Тернополя. Перші рейси планують здійснити 13 червня. Усі доступні для бронювання маршрути ви можете знайти за пошуком у додатку FlixBus та на офіційному сайті.

      Наприклад: зі Львова та Києва можна доїхати до Кракова, Відня, Праги, Будапешта, Ессену та багатьох інших популярних міст. 

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      Якщо ви подорожуєте з групою, ви можете забронювати цілий автобус з водієм. Автобус забере вас біля вхідних дверей будинку та слідуватиме обраному вами маршруту.

      Чи можна скасувати бронювання?

      Можна, потрібно лише внести зміни до бронювання на офіційному веб-сайті в розділі "Змінити/скасувати бронювання" не пізніше ніж за 15 хвилин до відправлення.

      Як знайти автобусну зупинку?

      Найпростіше знайти автобусну зупинку за допомогою додатку FlixBus у вкладці "Автобусні зупинки". Просто виберіть потрібне вам місто та отримайте адреси автобусних зупинок і перегляньте їх на карті. Окрім того, на вашому підтвердженні бронювання також буде зображена карта з відповідними зупинками.

      via GIPHY

      Який багаж можна взяти з собою?

      Ви маєте право на безкоштовне перевезення однієї одиниці ручної поклажі і однієї одиниці багажу. Щоб уникнути плутанини, вкажіть на багажі своє ім'я та адресу.

      Габарити ручної поклажі не повинні перевищувати 4х30х18 сантиметрів, а її вага – 7 кілограмів. Усі цінні речі необхідно перевозити в ручній поклажі.
      Габарити багажу: максимальні розміри – 80x50x30 сантиметрів, а вага – 20 кілограмів.

      Якщо ви щось забули або загубили в автобусі, просто заповніть відповідну форму або зателефонуйте у відділ підтримки клієнтів за номером: +38 044 228 1473.

      Як оснащено автобуси FlixBus?

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      Автобуси перевірзника дуже сучасні. У них є кондиціонери, туалети, лампи для читання та зручні крісла з додатковим простором для ніг. Крім того, в автобусах вам запропонують снеки та напої, безкоштовний Wi-Fi. У деяких автобусах є навіть розетки та медіацентр з фільмами і музикою.

      Можна запізнитися на автобус?

      Ні. Автобуси виконують регулярні рейси, а отже, повинні дотримуватися графіка. Рекомендуємо вам прибути на зупинку не пізніше ніж за 15 хвилин до відправлення автобуса.

      Якщо ж затримується автобус, то ви отримаєте всю інформацію про ваш рейс СМС-повідомленням, push-повідомленням та на номер мобільного телефону, який було вказано в бронюванні.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Публікації Євросоюз Транспорт Подорожі Відпочинок Європа
      Джерело: 24 канал
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