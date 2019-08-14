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      FlixBus анонсував дешеві квитки з Києва до Чехії та Польщі

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      Flixbus в Україні – з Києва до Чехії та Польщі
      FlixBus анонсував дешеві квитки за кордон / cnbc.com

      Автобусний лоукостер FlixBus буде здійснювати перевезення з Києва до Варшави, Вроцлава та Праги. Також компанія планує дати маршрути на Одесу, Дніпро та Харків.

      До 15 серпня включно квитки на автобусні рейси до Чехії та Польщі можна придбати за 5 євро, про це повідомляє ЦТС.

      Актуально: FlixBus в Україні: все, що потрібно знати перед мандрівкою

      Flixbus повідомили, що співпрацюватимуть з українською автобусною компанією Gunsel. Відтепер у кожному автобусі Gunsel на напрямках Київ – Прага, Варшава та Вроцлава буде по 15 заброньованих місць для пасажирів FlixBus.

      Нові рейси з Києва у Європу від FlixBus

      Рейс Київ-Варшава буде функціонувати щоденно, зупиняючись у Любліні.

      Рейс Київ-Вроцлав здійснюватиме перевезення тричі на тиждень із зупинками у Житомирі, Рівному, Львові, Кракові та Катовіце.

      Рейси Київ-Прага курсуватимуть тричі на тиждень через Житомир, Рівне, Львів, Градець-Кралове.

      Акційні квитки за 5 євро можна придбати лише до 12:00 15 серпня.

      Також FlixBus розповіли про плани свого розширення в Україні. Компанія планує додати нові маршрути, рівняючись на результати компанії у Польщі.

      Ми хотіли б додати в нашу мережу Одесу, Дніпро, Харків і на всіх маршрутах збільшувати частоту рейсів. Ми тісно працюємо над нашою картою маршрутів на наступний рік. Поки не можу говорити точно, але ми хочемо збільшити щільність присутності. За два роки роботи в Польщі ми розширили мережу на понад 100 міст, може, не такими темпами, і трохи більше ніж за два роки, але ми хочемо досягти таких же результатів в Україні, – заявив генеральний директор FlixBus в Польщі та Україні Міхал Леман.

      Що таке FlixBus? Це німецька компанія, яка здійснює дешеві автобусні перевезення в Європі та США.
      На ринок України компанія вийшла 11 червня 2019-го року. 

      Квитки на потрібні рейси можна придбати на офіційному сайті FlixBus.

      blog_ava
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      Теги: Новини України LifeStyle Подорожі
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