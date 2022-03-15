За них будет платить государство. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге, передает 24 канал.
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По его словам, на период военного положения ФЛП также не будут платить ЕСВ, если они не получают доход.
Шмигаль добавил, что санкции за нарушение закона об РРО (реестр расчетных операций – ред.) не будут применяться до завершения военного положения.
Обращение Дениса Шмыгаля от 15 марта:
Кроме того, ранее Денис Шмигаль призвал всех украинцев работать во имя победы. По его словам, следует возобновить производство там, где это возможно. Он также поблагодарил тех, кто тем или иным способом помогает армии и людям, пострадавшим из-за войны войны.
Важно о налоговой реформе – Отмена НДС и добровольная уплата для ФЛП 1-2 группы: