За них платитиме держава. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу, передає 24 канал.

До теми Зеленський заявив про скасування перевірок для бізнесу

За його словами, на період воєнного стану ФОПи також не сплачуватимуть ЄСВ, якщо вони не отримують доходу.

Шмигаль додав, що санкції за порушення закону про РРО (реєстр розрахункових операцій, – ред.) не будуть застосовуватися до завершення воєнного стану.

Звернення Дениса Шмигаля від 15 березня:



Додамо, що цього тижня в Україні має запрацювати оновлена програма "єПідтримка". Наймані працівники та ФОПи, які через війну не мають змоги працювати, отримають одноразову допомогу у розмірі 6,5 тисячі гривень.

Зеленський заявив про податкову реформу / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, раніше Денис Шмигаль закликав усіх українців працювати заради перемоги. За його словами, варто відновити виробництво там, де це можливо. Він також подякував тим, хто в той чи інший спосіб допомагає армії та людям, які потерпіли через війну.

Важливо про податкову реформу – Скасування ПДВ та добровільна сплата для ФОПів 1-2 групи: