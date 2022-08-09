Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. По его словам, основной фокус войны сместился на Юг Украины.

Важно Враг засыпает огнем наших защитников и хочет наступать: карта боевых действий по состоянию на 9 августа

Он подчеркнул, что война россии против Украины является самым интенсивным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Каль отметил, что обе стороны несут потери.

Справка. С начала полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали уже 43 640 оккупантов. Кроме того, враг несет серьезные потери и в технике.

Пентагон объявил об очередной военной поддержке Украины

В понедельник, 8 августа, в Вашингтоне объявили о новом пакете помощи Украине, который имеет в себе противорадиолокационные ракеты. Министерство обороны США подтвердило передачу Украине партии противорадиолокационных ракет. Речь идет о ракетах AGM-88 (HARM).

Замминистра Колин Каль заявил, что Соединенные Штаты отправили Украине ракеты для самолетов, чтобы уничтожать российские системы вооружения. В то же время Каль не назвал точное количество этих ракет и дату, когда они были отправлены.

Какая сейчас ситуация на Юге Украины

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, в Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов:

Владимировка,

Павловка,

Орехов,

Шевченко,

Гуляйпольское,

Новоданиловка,

Степногорск,

Ольговское,

Каменское,

Новоселка.

Авиаудары зафиксированы возле Великой Новоселки, Щербаков и Новоселка. В то же время наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времовки.

На Южнобужском направлении противник вел оборонительную операцию. Активно применял армейскую авиацию. В целях сковывания наших войск произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Княжевка. Нанес авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".