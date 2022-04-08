Фон для переговоров с Россией после событий в Буче изменился, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, как события в Буче повлияли на процесс переговоров с Россией. Но они продолжаться постоянно в онлайн-формате.

По словам Подоляка, есть некоторое изменение переговорного фона. События в Буче, и не только там, накладывают определенный отпечаток.

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Это не вопрос ведения переговоров, а эмоциональный фон, на котором они ведутся. Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, касающейся России. Ее в мире все сильнее не воспринимают как цивилизованное государство, живущее по правилам цивилизации,

– подчеркнул Подоляк.

Он также сказал, что Россию не воспринимают и как готовую отвечать за свои действия. Но президент настаивает, что переговорный процесс должен идти в любом случае. Ведь именно он позволяет решать вопросы гуманитарных коридоров, обмена пленных.

"То есть, чтобы попытаться все-таки в рамках переговорного процесса вернуть Россию в адекватное состояние с точки зрения правил и обычаев ведения войны", – говорит Подоляк.

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