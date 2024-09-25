Фонд основал Ярослав Базилевич совместно с УКУ и Национальной скаутской организацией "Пласт".

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Что известно о фонде имени Евгении, Ярины, Дарьи и Эмилии Базилевич

Это будет постоянный фонд, который будет покрывать расходы на обучение для талантливых студентов, которые из-за сложных жизненных обстоятельств не имеют возможности оплатить свое образование.

Прошу каждого помощи в создании устойчивого стипендиального фонда имени Евгении, Ярины, Дарьи и Эмилии Базилевич, чтобы мир помнил их имена,

– написал Ярослав Базилевич.

Организаторы фонда планируют собрать 100 тысяч долларов. Сделать пожертвование в фонд имени семьи Базилевичей вы можете на этой странице или по банковским реквизитам, которые вы можете найти по ссылке.

В УКУ отметили, что основание стипендиального фонда позволяет сохранить и увековечить память о человеке.

С начала полномасштабной войны УКУ основал 10 стипендиальных фондов в честь военнослужащих – студентов и выпускников университета, погибших на войне.