Ярослав Базилевич написал первое с тех пор сообщение о трагедии на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что гордился своей женой и дочерьми и всегда будет иметь о них лучшие воспоминания.

Смотрите также Семерых львовян уже не вернуть, – Садовый рассказал, как город оправляется после атаки 4 сентября

Ярослав Базилевич создал фонд в память о своих девушках

Мужчина написал, что имел сокровище – он был счастлив иметь такую жену и детей.

Я был самым богатым, самым счастливым мужем и отцом, я имел сокровище и всегда понимал, что это сокровище - иметь такую жену и таких ответственных, трудолюбивых, хороших, умных, инициативных, патриотических детей,

– написал Ярослав.

Он добавил, что у него остались о своей семье самые счастливые воспоминания. Однако все остальное, к сожалению, ампутировано.

Все время я гордился ими и горжусь в дальнейшем. У них должно было быть все впереди, у каждой из них. В один миг я потерял ту многогранность ощущений, которые они все четверо, каждая по своему, давали мне на протяжении нашей совместной жизни. Сегодня я имею самые лучшие, самые счастливые, самые прекрасные воспоминания – все остальное ампутировано!,

– сказал он.

Ярослав Базилевич решил создать Устойчивый стипендиальный фонд имени Евгении, Ярины, Дарьи и Эмилии Базилевич, чтобы мир помнил их имена.

Мужчина просит помочь и принять участие в сборе. Цель фонда – 100 тысяч долларов, благодаря этим средствам студенты УКУ ежегодно смогут получать стипендию.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует потере Ярослава Базилевича. Помним и не простим.

Напомним, что жена Ярослава Евгения, а также его дочери: Ярина, Дарья и 7-летняя Эмилия Базилевич сагинули в ночь на 4 сентября под очередным массированным обстрелом Львова.

Российская ракета попала в дом, девушки прятались на лестничной клетке.