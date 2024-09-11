Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что в больницах еще до сих пор находятся пострадавшие. У всех разная степень сложности травм, а всего в медучреждения обратились более 60 человек.

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Ранения у людей были очень сложными, а удар врага – комбинированным, циничным и коварным. Врачи сделали настоящие чудеса, но некоторым пострадавшим понадобится еще не один месяц реабилитации.

На Львов запустили много ракет и дронов. Масштабы разрушений очень серьезные, некоторые дома не подлежат восстановлению, их придется полностью перестраивать. Выбито почти 4 000 окон и 300 дверей.

Но меня положительно поразило то, что когда мы дали месседж жителям Львова, неравнодушным гражданам мира и попросили их о помощи, то они откликнулись. Уже есть более, чем 35 партнеров, которые готовы присоединиться,

– рассказал Андрей Садовый.

По его словам, во Львов уже приезжали представители других городов Европы. В частности представитель мэра Фрайбурга приехал одним из первых. Кроме него, был мэр Вроцлава. Они будут помогать Львову. Также оказать поддержку согласились очень много львовских компаний и фондов.

Люди сами берут определенные объекты под свою опеку и ими занимаются. Это упрощает очень много процедур, но конечно этого недостаточно. Я ожидаю решения от правительства Польши о поддержке. Представитель Дональда Туска приезжал к нам 8 сентября, видел все собственными глазами и был поражен,

– добавил Садовый.

Львов оправляется. от атаки, а горожан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, спускаться в укрытие и быть очень осторожными.

Семерых наших львовян уже никто уже не вернет. Были очень тяжелые похороны, но мы должны продолжать жить в память о каждом, кто погиб, кто получил ранения. Должны отстроить все здания. Поэтому еще раз спасибо всем неравнодушным людям, которые невозможные вещи делают возможными,

– подчеркнул городской голова Львова.