Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що у лікарнях ще досі перебувають постраждалі. У всіх різний ступінь складності травм, а загалом до медзакладів звернулися понад 60 людей.

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Як Львів оговтується після трагедії

Поранення у людей були дуже складними, а удар ворога – комбінованим, цинічним та підступним. Лікарі зробили справжні чудеса, але деяким постраждалим знадобиться ще не один місяць реабілітації.

На Львів запустили багато ракет і дронів. Масштаби руйнувань дуже серйозні, деякі будинки не підлягають відновленню, їх доведеться повністю перебудовувати. Вибито майже 4 000 вікон і 300 дверей.

Але мене позитивно вразило те, що коли ми дали меседж мешканцям Львова, небайдужим громадянам світу й попросили їх про допомогу, то вони відгукнулися. Уже є більше, ніж 35 партнерів, які готові долучитися,

– розповів Андрій Садовий.

За його словами, до Львова вже приїжджали представники інших міст Європи. Зокрема представник мера Фрайбурга приїхав один із перших. Окрім нього, був мер Вроцлава. Вони допомагатимуть Львову. Також надати підтримку погодились дуже багато львівських компаній та фондів.

Люди самі беруть певні об'єкти під свою опіку і ними займаються. Це спрощує дуже багато процедур, але звичайно цього недостатньо. Я очікую рішення від уряду Польщі про підтримку. Представник Дональда Туска приїжджав до нас 8 вересня, бачив все на власні очі й був вражений,

– додав Садовий.

Львів оговтується. від атаки, а містян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, спускатися в укриття та бути дуже обережними.

Сімох наших львів'ян уже ніхто вже не верне. Були дуже важкі похорони, але ми мусимо продовжувати жити в пам'ять про кожного, хто загинув, хто зазнав поранення. Мусимо відбудувати всі будівлі. Тому ще раз дякую всім небайдужим людям, які неможливі речі роблять можливими,

– наголосив міський голова Львова.