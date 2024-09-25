Ярослав Базилевич написав перший з того часу допис про трагедію на своїй сторінці у фейсбуці. Він зазначив, що пишався своєю дружиною та донечками й завжди матиме про них найкращі спогади.

Дивіться також Сімох львів'ян уже не повернути, – Садовий розповів, як місто оговтується після атаки 4 вересня

Ярослав Базилевич створив фонд в пам'ять про своїх дівчат

Чоловік написав, що мав скарб – він був щасливим мати таку дружину та дітей.

Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком, я мав скарб і завжди розумів, що це скарб - мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей,

– написав Ярослав.

Він додав, що у нього залишилися про свою сім'ю найщасливіші спогади. Однак все інше, на жаль, ампутовано.

Весь час я пишався ними і пишаюся надалі. У них мало бути все попереду, у кожної з них. В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, які вони всі четверо, кожна по своєму, давали мені протягом нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади – все решта ампутовано!,

– сказав він.

Ярослав Базилевич вирішив створити Сталий стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, щоб світ пам'ятав їхні імена.

Чоловік просить допомогти та взяти участь у зборі. Ціль фонду – 100 тисяч доларів, завдяки цим коштам студенти УКУ щороку зможуть отримувати стипендію.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває втраті Ярослава Базилевича. Пам'ятаємо та не пробачимо.

Нагадаємо, що дружина Ярослава Євгенія, а також його доньки: Ярина, Дарія та 7-річна Емілія Базилевичі загинули у ніч на 4 вересня під чергового масованого обстрілу Львова.

Російська ракета влучила в будинок, дівчата ховалися на сходовій клітці.