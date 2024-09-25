Фонд започаткував Ярослав Базилевич спільно з УКУ та Національною скаутською організацією "Пласт".

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Що відомо про фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич

Це буде сталий фонд, який покриватиме витрати на навчання для талановитих студентів, які через складні життєві обставини не мають змоги оплатити свою освіту.

Прошу кожного допомоги у створенні сталого стипендійного фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич, щоб світ пам'ятав їхні імена,

– написав Ярослав Базилевич.

Організатори фонду планують зібрати 100 тисяч доларів. Зробити пожертву у фонд імені родини Базилевичів ви можете на цій сторінці або за банківськими реквізитами, які ви можете знайти за посиланням.

В УКУ зазначили, що заснування стипендіального фонду дозволяє зберегти та увіковічити пам'ять про людину.

Від початку повномасштабної війни УКУ заснував 10 стипендійних фондів на честь військовослужбовців – студентів та випускників університету, які загинули на війні.