Фонд Кока-Кола совместно с Украинским КК улучшают доступ к питьевой воде на Юге Украины

Фонд Кока-Кола направил 300 тысяч долларов США грантовой помощи на проекты, призванные обеспечить население Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей доступом к чистой питьевой воде.

В частности одним из них является новая артезианская скважина, обустроена в селе Чернобаевка, замечает 24 Канал.

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Передача питьевой воды южным областям страны

Подрыв дамбы Каховской ГЭС вызвал глобальную проблему с пресной водой во многих областях Украины. В частности в Чернобаевской территориальной громаде в Херсонской области местная река Веревчина, которая была основным источником пресной воды, высохла. Артезианские скважины, которые остались, не способны обеспечить жителей населенных пунктов питьевой водой. Сейчас вопрос решается благодаря подвозу бутилированной воды из Херсона и Николаева. Однако, это временное решение не решает проблему глобально. К тому же путь в Чернобаевку опасен из-за постоянных обстрелов села с левого берега Днепра.

Фонд Кока-Кола совместно с Украинским Красным Крестом помогает решить этот гуманитарный кризис и в рамках грантовой программы профинансировала строительство новой артезианской скважины в селе Чернобаевка.

Доступ к чистой питьевой воде жизненно важен для здоровья и благополучия населения. Мы поддерживаем усилия Украинского Красного Креста по улучшению доступа к питьевой воде для пострадавших громад, которые испытывают ее недостаток. Обеспечение устойчивого доступа к питьевой воде остается ведущим направлением нашей работы,

– отмечает Карлос Пагоага, Президент Фонда Кока-Кола.



Строительство новой артезианской скважины в селе Чернобаевка / Фото Фонда Кока Кола

В рамках проекта также реализуют ряд других мероприятий по восстановлению и совершенствованию оборудования для обеспечения водоснабжения громад в других областях Украины.

Фонд Кока Кола совместно с Красным Крестом работает над улучшением доступа к питьевой воде / Фото Фонда Кока Кола

"Украинский Красный Крест сегодня работает в тесной координации с государственным сектором, в частности, с органами местной власти в регионах, поэтому знаем потребности в областях. Более того, мы постоянно реагируем на обращения от территориальных громад по всей стране. Начиная с июня прошлого года, проблема дефицита воды особенно остро ощущается в регионах, которые зависели от Каховского водохранилища. До сих пор, к сожалению, во многих населенных пунктах Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей недостаточно воды. Для нас важно поддержать людей и предоставить им возможность доступа к питьевой воде. Поэтому реализация именно этого проекта – приоритет в нашей деятельности", – говорит Максим Доценко, генеральный директор Украинского Красного Креста.

Тесная координация организаций направлена на решение гуманитарной проблемы на Юге / Фото Фонда Кредо

На реализацию программы Фонд Кока-Кола направил 300 тысяч долларов США. В целом, начиная с 24 февраля 2022 года, Система Компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола обязались обеспечить украинцам благотворительную помощь на сумму более 35 миллионов долларов США.

Что стоит знать о Фонде Кока-Кола

Миссия Фонда Кока-Кола – создавать позитивные изменения по всему миру в тех громадах, где работает Кока-Кола, и где живут и работают сотрудники компании.

Мы способствуем внедрению трансформационных идей и оказываем поддержку организациям, которые борются с глобальными вызовами человечества и осуществляют значительные и постоянные улучшения. Наши благотворительные взносы направлены на обеспечение непрерывного доступа к питьевой воде, противодействие глобальному изменению климата и стихийным бедствиям, развития циркулярной экономики и расширению экономических возможностей, а также решение проблем, касающихся наших громад,

– говорят в организации.

С момента своего основания, в 1984 году, Фонд Кока-Кола, выполняя свои обязательства по укреплению громад во всем мире, передала грантовые средства в размере более 1,5 миллиарда долларов США.