Как сообщают в МВД, подозрительных лиц задержали. Их также передали в Службу безопасности Украины, чтобы установить обстоятельства их деятельности.

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Один из задержанных проживал в Крыму

Так, в Никополе правоохранителям удалось задержать бывшего сотрудника российской полиции. Он жил на территории оккупированного Крыма.

Известно, что в октябре 2021 года мужчина перебрался на подконтрольную территорию. С тех пор мужчина мог заниматься подрывной деятельностью. К слову, задержанный всячески призывал к уничтожению Украины.

Кроме того, в Днепре, Кривом Роге и Павлоградском районе задержали еще четырех человек. Они активно поддерживали "русский мир", а также действия России. Один из них даже призвал к участию в митингах и различных мероприятиях. Все они были направлены на "помощь России в спецоперации по освобождению Украины".

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