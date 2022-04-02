Як повідомляють у МВС, підозрілих осіб затримали. Їх також передали до Служби безпеки України, щоб встановити обставини їхньої діяльності.

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Один із затриманих проживав у Криму

Так, у Нікополі правоохоронцям вдалося затримати колишнього співробітника російської поліції. Він мешкав на території окупованого Криму.

Відомо, що у жовтні 2021 року чоловік перебрався на підконтрольну територію. Відтоді чоловік міг займатися підривною діяльністю. До слова, затриманий всіляко закликав до знищення України.

Крім того, у Дніпрі, Кривому Розі та Павлоградському районі затримали ще чотирьох осіб. Вони активно підтримували "руській мір", а також дії Росії. Один із них навіть закликав до участі у мітингах та різних заходах. Усі вони були спрямовані на "допомогу Росії у спецоперації зі звільнення України".

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