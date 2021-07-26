Визит на остров Эторофу, известный в России как Итуруп, также ознаменовал первую поездку российского премьера на один из спорных островов у главного острова Японии после визита предшественника Дмитрия Медведева в августе 2019 года.

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В Токио возмущены визитом россиян

Вице-министр иностранных дел Японии Такео Мори выразил возмущение совместно с послом России в Японии Михаилом Галузиным из-за визита Мишустина. В то же время главный секретарь кабинета Кацунобу Като заявил, что поездка Мишустина "противоречит последовательной позиции Японии в отношении северных территорий и вызывает большое сожаление".

Японские правительственные источники сообщили, что ранее официальный Токио просил Москву, чтобы премьер-министр не посещал остров.

Почему Мушустин посетил остров

Мишустин, вторая по мощности фигура в России после президента Владимира Путина, осмотрел больницу на острове 26 июля. Как пояснили в российском правительстве, это произошло в рамках четырехдневной поездки на российский Дальний Восток и Сибирь.

Также он, согласно местным отчетам, посетил комплекс по переработке морепродуктов. В пятницу, 23 июля, Путин поручил Мишустину уделить "особое внимание" островам. По его словам премьер-министр высказал "хорошее предложение" относительно совместной экономической деятельности на островах, которую 2 страны стремятся осуществить.

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Мишустин 26 июля внес предложение по созданию специальной зоны без тарифов на Курилах для привлечения иностранных инвестиций и обсудит план с Путиным по возвращении в Москву.

Спорные острова: что известно

Спорные острова, известные как Северные территории в Японии, и Южные Курилы в России, были захвачены Советским Союзом после капитуляции Японии во Второй мировой войне в 1945 году.

Токио давно добивался возвращения островов, к которым также относятся:

Кунасири;

Шикотан;

Островковая цепь Хабомай.

Сейчас Япония и Россия договорились об осуществлении совместных проектов на островах по аквакультуре, ветроэнергетике и сокращению отходов. Однако территориальный спор помешал странам заключить между собой послевоенный мирный договор.

Российская власть требует, чтобы Япония признала, что 4 острова были законно приобретены после капитуляции Токио в войне, тогда как Япония считает, что захват был незаконным.

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Переговоры в 2020 году

В сентябре 2020 года после вступления в должность премьер-министр Йошихиде Суга провел телефонный разговор с Путиным. В нем обсудили, что 2 страны стремятся содействовать территориальным переговорам на основе совместной декларации Японии и бывшего Советского Союза 1956 года.

Согласно декларации, 2 из 4 островов – Шикотан и группа островов Хабомай – будут переданы Японии после заключения мирного договора. Суга и Путин еще не встретились лично.