Візит на острів Еторофу, відомий в Росії як Ітуруп, також ознаменував першу поїздку російського прем'єр на один із спірних островів біля головного острова Японії після візиту попередника Дмитра Медведєва в серпні 2019 року.

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У Токіо обурені візитом росіян

Віцеміністр закордонних справ Японії Такео Морі висловив обурення спільно з послом Росії в Японії Михайлом Галузіним через візит Мішустіна. Водночас головний секретар Кабінету Кацунобу Като заявив, що поїздка Мішустіна "суперечить послідовній позиції Японії щодо північних територій і викликає великий жаль".

Японські урядові джерела повідомили, що раніше офіційний Токіо просив Москву, щоб прем'єр-міністр не відвідував острів.

Чому Мушустін відвідав острів

Мішустін, друга за потужністю фігура в Росії після президента Володимира Путіна, оглянув лікарню на острові 26 липня. Як пояснили у російському уряді, це відбулось в рамках чотириденної поїздки на російський Далекий Схід і Сибір.

Також він, згідно з місцевими звітами, відвідав комплекс з переробки морепродуктів. У п'ятницю, 23 липня, Путін доручив Мішустіну приділити "особливу увагу" островам. За його словами прем'єр-міністр висловив "хорошу пропозицію" щодо спільної економічної діяльності на островах, яку 2 країни прагнуть здійснити.

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Мішустін 26 липня вніс пропозицію щодо створення спеціальної зони без тарифів на Курилах для залучення іноземних інвестицій і обговорить план з Путіним після повернення до Москви.

Спірні острови: що відомо

Спірні острови, відомі як Північні території в Японії та Південні Курили в Росії, були захоплені Радянським Союзом після капітуляції Японії у Другій світовій війні в 1945 році.

Токіо давно добивався повернення островів, до яких також належать:

Кунасірі;

Шикотан;

Острівцевий ланцюг Хабомай.

Наразі Японія та Росія домовились про здійснення спільних проєктів на островах щодо аквакультури, вітроенергетики та скороченню відходів. Однак територіальна суперечка завадила країнам укласти між собою післявоєнний мирний договір.

Російська влада вимагає, аби Японія визнала, що 4 острови були законно придбані після капітуляції Токіо у війні, тоді як Японія вважає, що захоплення було незаконним.

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Переговори у 2020 році

У вересні 2020 року після вступу на посаду прем'єр-міністр Йошіхіде Суга провів телефонну розмову з Путіним. На ній обговорили, що 2 країни прагнуть сприяти територіальним переговорам на основі спільної декларації Японії та колишнього Радянського Союзу 1956 року.

Згідно з декларацією, 2 з 4 островів – Шикотан та група островів Хабомай – будуть передані Японії після укладення мирного договору. Суга та Путін ще не зустрілися особисто.