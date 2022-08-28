Соответствующее обращение Борис Джонсон написал на фоне роста цен на электроэнергию в стране. Однако, несмотря ни на что, он призвал и дальше поддерживать Украину.

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Джонсон призвал британцев не подвергаться путинской агрессии

Мы не должны подвергаться агрессии путина. Следующие несколько месяцев будут тяжелыми, но я убежден, что восстановление Британии будет золотым,

– написал Джонсон.

Британский премьер убежден, что в этом жестоком армреслинге украинский народ может победить. И Британия тоже.

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Эта война путина дорого стоит британским потребителям. Вот почему ваш счет за электроэнергию удваивается. Боюсь, путин это знает. Ему это нравится. И он хочет, чтобы мы сдались,

– рассказал Борис Джонсон.

Предварительно известно, что предельная цена на энергию вырастет с 1971 по 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября, хотя эксперты прогнозируют повышение до 7000 фунтов стерлингов до апреля.

Несмотря на это, Борис Джонсон в колонке Daily Mail объяснил, что с каждым днем позиции путина слабеют, как и его способность запугивать и шантажировать. Со временем будут укрепляться позиции Великобритании.

Что касается удорожания энергоносителей, то премьер Британии заверил, что власть должна и поможет людям преодолеть кризис . В частности, колоссальные суммы денег налогоплательщиков уже направлены на то, чтобы помочь людям оплачивать счета.

Также Борис Джонсон пояснил, что:

Путин считает, что у мягких европейских политиков не хватит духу ему противостоять;

по мнению главы кремля, зимой Запад покажется, снимет санкции и пойдет выпрашивать российские нефть и газ;

Путин считает, что мир устанет поддерживать Украину и начнет побуждать украинцев к заключению соглашения с кремлевским тираном, как бы отвратительна она ни была;

но совершенно очевидно, что этого не будет.

Пора удвоить поддержку Украины

Борис Джонсон объяснил, что если другие страны убедятся, что насилие и агрессия могут сойти с рук, это приведет к новому циклу политической и экономической нестабильности.

Вот почему мы должны продолжать поддерживать украинцев – и их военные успехи поражают. Владимир Зеленский показал, что его страна принципиально непобедима,

– сказал Джонсон.

Он добавил, что сейчас Западу самое время удвоить нашу поддержку Украины , а не сомневаться.

Джонсон третий раз с 24 февраля приехал в Украину

Премьер Великобритании Борис Джонсон третий раз приехал в Украину на День Независимости 24 августа. Политик совершил поездку, несмотря на то, что Россия могла ударить по центрам принятия решений.

Во время своего выступления в Украине Борис Джонсон заявил, что Европу ожидает сложная зима, ведь пути будут использовать это и пытаться шантажировать страны Запада.

Это будет испытание для Европы выстоять против этого давления, как выстоит Украина. И я считаю, что мы пройдем эту зиму. Наша позиция только укрепится, тогда как позиция путина и его возможности будут только уменьшаться,

– заметил британский премьер-министр.

Помимо необходимости санкций против России и вооружения Украины, Джонсон отметил, что миру также необходимо пересмотреть свои отношения с Путиным.

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