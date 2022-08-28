Відповідне звернення Борис Джонсон написав на тлі зростання цін на електроенергію в країні. Однак, попри все, він закликав й надалі підтримувати Україну.

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Джонсон закликав британців не піддаватись путінській агресії

Ми не повинні піддаватися агресії путіна. Наступні кілька місяців будуть важкими, але я переконаний, що відновлення Британії буде золотим,

– написав Джонсон.

Британський прем'єр переконаний, що в цьому жорстокому армреслінгу український народ може і переможе. І Британія також.

британський прем'єр попередив людей про важкі місяці

Ця війна путіна дорого коштує британським споживачам. Ось чому ваш рахунок за електроенергію подвоюється. Боюся, путін це знає. Йому це подобається. І він хоче, щоб ми здалися,

– розповів Борис Джонсон.

Попередньо відомо, що гранична ціна на енергію зросте з 1971 до 3549 фунтів стерлінгів на рік з 1 жовтня, хоч експерти прогнозують підвищення до 7000 фунтів стерлінгів до квітня.

Попри це, Борис Джонсон у колонці Daily Mail пояснив, що з кожним днем позиції путіна слабшають, як і його здатність залякувати та шантажувати. Тож з часом зміцнюватимуться позиції Великої Британії.

Щодо здорожчання енергоносіїв, то прем'єр Британії запевнив, що влада повинна та допоможе людям подолати кризу. Зокрема, колосальні суми грошей платників податків уже спрямовані на те, щоб допомогти людям оплачувати рахунки.

Також Борис Джонсон пояснив, що:

путін вважає, що у м'яких європейських політиків не вистачить духу йому протистояти;

на думку глави кремля, взимку Захід здасться, зніме санкції та піде випрошувати російські нафту й газ;

путін вважає, що світ втомиться підтримувати Україну й почне спонукати українців до укладення угоди з кремлівським тираном, якою б огидною вона не була;

та цілком очевидно, що цього не буде.

Час подвоїти підтримку України

Борис Джонсон пояснив: якщо інші країни переконаються, що насильство й агресія можуть зійти з рук, це призведе до нового циклу політичної та економічної нестабільності.

Ось чому ми повинні продовжувати підтримувати українців – і їхні військові успіхи вражають. Володимир Зеленський показав, що його країна принципово непереможна,

– сказав Джонсон.

Він додав, що зараз Заходу саме час подвоїти нашу підтримку України, а не вагатися.

Джонсон втретє з 24 лютого приїхав в Україну

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон третє приїхав в Україну на День Незалежності 24 серпня. Політик здійснив поїздку, попри те, що росія могла вдарити по центрах ухвалення рішень.

Під час свого виступу в Україні Борис Джонсон заявив, що Європу очікує складна зима, адже путін буде використовувати це і намагатись шантажувати країни Заходу.

Це буде випробування для Європи вистояти проти цього тиску, як Україна вистоїть. І я вважаю, що ми пройдемо цю зиму. Наша позиція лише зміцниться, тоді як позиція путіна і його можливості лише зменшуватимуться,

– зауважив британський прем'єр-міністр.

Окрім потрібності санкцій проти росії та озброєння України, Джонсон зазначив, що світу також необхідно переглянути свої стосунки з путіним.

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