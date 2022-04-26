Такую идею обновленного драмтеатра обнародовал дизайнер Иван Огиенко. Таким образом мужчина хочет привлечь мировое сообщество к военным преступлениям, которые совершили оккупанты в Мариуполе.

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Как может выглядеть драмтеатр после восстановления

На крыше здания дизайнер предлагает разместить террасу с амфитеатром и фонтанами.

Как можно обновить драмтеатр / Фото Иван Огиенко

Чтобы спасти людей! И все точно будет. Мариуполю жить! – отметили в Мариупольском городском совете.

Напомним, 16 марта вражеская авиация уничтожила драмтеатр Мариуполя, где скрывались сотни мирных жителей. По меньшей мере, 300 человек погибли. Россияне пытаются скрыть свои военные преступления, поэтому недавно "зачищали" территорию, где находился театр.

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