Forbes обнародовал список 100 самых влиятельных женщин мира

Американское издание Forbes обновило список самых влиятельных женщин в 2021 году. Его возглавила Маккензи Скотт – бывшая жена Джефа Безоса.

Впервые за десятилетие и только в третий раз за 18 лет немецкая канцлер Ангела Меркель не возглавляла этот рейтинг. Политик, которая скоро покинет свой пост, вообще не попала в список.

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Кратко о №1 в списке – Маккензи Скотт

51-летняя американская писательница и филантроп, которая более 25 лет была замужем за генеральным директором Amazon Джеффом Безосом. Ее вторым мужем стал школьный учитель естественных наук Дэн Джеветт. После развода с богачом в 2019 году она пообещала отдать на благотворительность по крайней мере половину своего состояния в течение жизни. В 2020 году Скотт объявила о подарках около 500 некоммерческим организациям на сумму более 5,8 миллиарда долларов. Впоследствии, в июне 2021 года, бывшая Безоса передала еще 2,74 миллиарда долларов на благотворительность.

Далее в списке – Харрис и Лагард

Почетную вторую строчку в рейтинге самых влиятельных женщин мира заняла 57-летняя американская вице-президентка Камала Харрис. Она является первой в истории США женщиной-вице-президентом США, а также первым человеком афроамериканского и азиатско-американского происхождения на этом посту. На третьем месте – 65-летняя глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Раньше она была первой женщиной-главой МВФ, а также первой женщиной на посту министра финансов среди стран "Большой восьмерки".

Кто еще попал в рейтинг самых влиятельных женщин

американская бизнесвумен Мелинда Гейтс (5 место);

(5 место); политик Нэнси Пелоси , спикер Палаты представителей США (15 место);

, спикер Палаты представителей США (15 место); Кристалина Георгиева , директор-распорядительница МВФ (22 место);

, директор-распорядительница МВФ (22 место); известная американская телеведущая Опра Уинфри (23 место);

(23 место); иммунолог Озлем Тюреджи – соучредитель компании BioNTech (48 место);

– соучредитель компании BioNTech (48 место); американские исполнительницы Рианна (68 место), Бейонсе (76 место) и Тейлор Свиф т (78 место);

(68 место), (76 место) и т (78 место); британская королева Елизавета II (70 место);

(70 место); известная актриса и продюсер Риз Уизерспун (74 место);

(74 место); профессиональная теннисистка Серена Уильямс (85 место);

(85 место); Самия Сулуху – новоизбранная президентка Танзании (94 место).

В списке упомянули главу центрального Банка России Эльвиру Набиуллину. Она заняла в нем 60 место. Зато представительниц Украины в рейтинге, к сожалению, нет.