Forbes обнародовал список 100 самых влиятельных женщин мира
Источник:Forbes
Американское издание Forbes обновило список самых влиятельных женщин в 2021 году. Его возглавила Маккензи Скотт – бывшая жена Джефа Безоса.
Впервые за десятилетие и только в третий раз за 18 лет немецкая канцлер Ангела Меркель не возглавляла этот рейтинг. Политик, которая скоро покинет свой пост, вообще не попала в список.
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Кратко о №1 в списке – Маккензи Скотт
51-летняя американская писательница и филантроп, которая более 25 лет была замужем за генеральным директором Amazon Джеффом Безосом. Ее вторым мужем стал школьный учитель естественных наук Дэн Джеветт. После развода с богачом в 2019 году она пообещала отдать на благотворительность по крайней мере половину своего состояния в течение жизни. В 2020 году Скотт объявила о подарках около 500 некоммерческим организациям на сумму более 5,8 миллиарда долларов. Впоследствии, в июне 2021 года, бывшая Безоса передала еще 2,74 миллиарда долларов на благотворительность.
Далее в списке – Харрис и Лагард
Почетную вторую строчку в рейтинге самых влиятельных женщин мира заняла 57-летняя американская вице-президентка Камала Харрис. Она является первой в истории США женщиной-вице-президентом США, а также первым человеком афроамериканского и азиатско-американского происхождения на этом посту. На третьем месте – 65-летняя глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Раньше она была первой женщиной-главой МВФ, а также первой женщиной на посту министра финансов среди стран "Большой восьмерки".
Кто еще попал в рейтинг самых влиятельных женщин
- американская бизнесвумен Мелинда Гейтс (5 место);
- политик Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США (15 место);
- Кристалина Георгиева, директор-распорядительница МВФ (22 место);
- известная американская телеведущая Опра Уинфри (23 место);
- иммунолог Озлем Тюреджи – соучредитель компании BioNTech (48 место);
- американские исполнительницы Рианна (68 место), Бейонсе (76 место) и Тейлор Свифт (78 место);
- британская королева Елизавета II (70 место);
- известная актриса и продюсер Риз Уизерспун (74 место);
- профессиональная теннисистка Серена Уильямс (85 место);
- Самия Сулуху – новоизбранная президентка Танзании (94 место).