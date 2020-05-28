В Forbes пояснили, почему потери Порошенко небольшие

Журнал "Forbes Украина" вернулся в Украину. Впервые с 2016 года опубликовали список 100 самых богатых украинцев. Большинство – потеряли свои состояния. Однако потери Петра Порошенко не такие большие, как в других фигурантов.

О Порошенко

Это зависело от экономических и политических составляющих. Об этом в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале сказал заместитель главного редактора журнала Forbes Владимир Ланда.

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По его мнению, главный фактор экономической составляющей заключался в том, что у Порошенко не было активов в нефти и в металле, а их потери были самыми крупными.

"Конфеты люди до сих пор покупают. Этот бизнес до сих пор прибыльнее, чем многие аналогичные компании в мире. В случае Порошенко я не вижу ничего странного", – отметил Ланда.



Самые богатые люди Украины / Инфографика 24 канала

Что изменилось в рейтинге самых богатых людей

По словам заместителя редактора Forbes, за последние несколько лет произошли определенные изменения в списках самых богатых людей Украины. Однако их трудно заметить, если смотреть только первую десятку.

У нас очень мощное продвижение в первую сотню IT-шников. Мы много слышали, как украинцы основали какой-то стартап, который нашел свое финансирование. Мы не задумывались над тем, как это происходит, мы не видели в аналогичных рейтингах представителей IT в том количестве, в котором они должны быть,

– подчеркнул Ланда.

Он надеется, что это только начало и эти компании будут выходить на IPO, будет больше прозрачности и современных отраслей в украинском списке.

Справка. Initial Public Offering или IPO – первичное размещение ценных бумаг на бирже. Таким образом привлекают дополнительные финансы для развития бизнеса. После появления на фондовом рынке организация из частной превращается в публичную. Купить ее активы может каждый, кто имеет доступ к торговой площадке.

Смотрите видео разговора 24 канала с заместителем главного редактора журнала Forbes: