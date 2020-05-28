У Forbes пояснили, чому втрати Порошенка невеликі

Журнал "Forbes Україна" повернувся в Україну. Уперше з 2016 року опублікували список 100 найбагатших українців. Більшість – втратили свої статки. Проте втрати Петра Порошенка не такі великі, як в інших фігурантів.

Про Порошенка

Це залежало від економічних та політичних складових. Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі сказав заступник головного редактора журналу Forbes Володимир Ланда.

До теми Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців: в першій трійці Ахметов, Пінчук та Порошенко

На його думку, головний чинник економічної складової полягав у тому, що в Порошенка не було активів у нафті та в металі, а їхні втрати були найбільші.

"Цукерки люди досі купують. Цей бізнес досі прибутковіший, ніж багато аналогічних компаній у світі. У випадку Порошенка я не бачу нічого дивного", – зазначив Ланда.



Найбагатші люди України / Інфографіка 24 каналу

Що змінилось у рейтингу найбагатших людей

За словами заступника редактора Forbes, за останні кілька років відбулись певні зміни в списках найбагатших людей України. Проте їх важко помітити, якщо переглядати лише першу десятку.



У нас дуже потужне просування в першу сотню IT-шників. Ми багато чули, як українці заснували якийсь стартап, який знайшов своє фінансування. Ми не замислювались над тим, як це відбувається, ми не бачили в аналогічних рейтингах представників ІТ у тій кількості, у якій вони мають бути,

– наголосив Ланда.

Він сподівається, що це лише початок і ці компанії виходитимуть на IPO, буде більше прозорості та сучасних галузей в українському списку.

Довідка. Initial Public Offering або ІРО – первинне розміщення цінних паперів на біржі. Таким чином залучають додаткові фінанси для розвитку бізнесу. Після появи на фондовому ринку організація з приватної перетворюється на публічну. Придбати її активи може кожен, хто має доступ до торгового майданчика.

Дивіться відео розмови 24 каналу з заступником головного редактора журналу Forbes: