Forbes обнародовал список бизнесменов-неудачников 2019-го: кто в него вошел

Среди бизнесменов, которых постигла неудача, и они понесли значительные потери оказались, в частности, основатель Amazon Джефф Безос и бывший глава Uber Трэвис Каланик.

Интересно, что несмотря на не слишком удачный для себя год, Безос все же считается богатейшим человеком мира по версии Forbes. Миллиардер уже долгое время удерживает первое место, время от времени теряя его из-за резких убытков.

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Пятерка миллиардеров, которым в 2019-м не слишком везло:

Индийский бизнесмен Азим Премджи, убыток которого составил 14,1 миллиарда долларов; Основатель Amazon Джефф Безос, его убытки – 13,1 миллиарда долларов; Глава Essel Group Субхаш Чандра с убытком в 3,4 миллиарда долларов; Бывший глава Uber Трэвис Каланик, его убыток – 3,1 миллиарда долларов; Сопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи, ущерб которого составляет 3 миллиарда долларов.

В то же время, самым большим счастливчиком стал глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Компания владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Его состояние увеличилось на 40 миллиардов долларов по сравнению с 2018 годом. Сейчас он занимает второе место в списке самых богатых людей Forbes, уступая лишь Безосу.

Пятерка миллиардеров-счастливчиков 2019 года: