20:15
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, сегодня
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Forbes обнародовал список бизнесменов-неудачников 2019-го: кто в него вошел

      87 Читати новину українською
      Среди неудачников оказался самый богатый человек мира – Джефф Безос / under35.me

      Среди бизнесменов, которых постигла неудача, и они понесли значительные потери оказались, в частности, основатель Amazon Джефф Безос и бывший глава Uber Трэвис Каланик.

      Интересно, что несмотря на не слишком удачный для себя год, Безос все же считается богатейшим человеком мира по версии Forbes. Миллиардер уже долгое время удерживает первое место, время от времени теряя его из-за резких убытков.

      Это интересно: Самый молодой и самый богатый миллиардер в мире: кто он

      Пятерка миллиардеров, которым в 2019-м не слишком везло:

      1. Индийский бизнесмен Азим Премджи, убыток которого составил 14,1 миллиарда долларов;
      2. Основатель Amazon Джефф Безос, его убытки – 13,1 миллиарда долларов;
      3. Глава Essel Group Субхаш Чандра с убытком в 3,4 миллиарда долларов;
      4. Бывший глава Uber Трэвис Каланик, его убыток – 3,1 миллиарда долларов;
      5. Сопредседатель Smart Commerce Group Янь Чжи, ущерб которого составляет 3 миллиарда долларов.

      В то же время, самым большим счастливчиком стал глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Компания владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Его состояние увеличилось на 40 миллиардов долларов по сравнению с 2018 годом. Сейчас он занимает второе место в списке самых богатых людей Forbes, уступая лишь Безосу.

      Пятерка миллиардеров-счастливчиков 2019 года:

      1. Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с доходом 40 миллиардов;
      2. Основатель Facebook Марк Цукерберг, его доход – 22,1 миллиарда долларов;
      3. Создатель Inditex Амансио Ортега, доход которого составляет 17,3 миллиарда долларов;
      4. Эксгендиректор Microsoft Стив Балмер с доходом в 16,3 миллиарда долларов;
      5. Индийский бизнесмен Мукеш Амбани, его доход – 16,1 миллиарда долларов.
      Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      сегодня
      559
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Деньги Forbes
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 155
      сегодня , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 558
      сегодня , 14:38 Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи
      Ірина Кошанська 269
      сегодня , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 1839
      сегодня , 11:00 Если купить себе замок: как работает формат концессии в Украине
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук