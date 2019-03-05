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      Самый молодой и самый богатый миллиардер в мире: кто он

      64 Читати новину українською
      Густав Магнар Витзе
      Густав Магнар Витзе / adressa.no

      По версии Forbes самый молодой и самый богатый миллиардер в мире норвежец Густав Магнар Витзе (Gustav Magnar Witzое).

      На его счету суммарно хранится 3 миллиарда долларов, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Billionaires 2019.

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      24-летнему миллиардеру принадлежит почти половина Salmar ASA – одного из крупнейших в мире производителей лосося.

      Что известно о компании Salmar ASA?
      Компания возглавила индустриализацию рыбного хозяйства в Норвегии, переработав продукт, и сделав его не только более качественным, но и дорогим.

      Отец миллиардера основал компанию в 1991 году, а сын перенял часть бизнеса в 2013. Стоит добавить, что старший Витзе до сих пор продолжает руководить компанией.

      Густав Магнар тем временем пытается оставить собственный след в мире. Он инвестирует деньги в недвижимость и технологические стартапы.

      К слову, по версии журнала Forbes в обновленный рейтинг богатейших людей мира попали и украинцы. Издание насчитало в Украине семь долларовых миллиардеров, самым богатым является Ринат Ахметов.

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      Теги: Статистика Норвегия Forbes Деньги
      Источник: 24 Канал
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