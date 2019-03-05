Самый молодой и самый богатый миллиардер в мире: кто он
По версии Forbes самый молодой и самый богатый миллиардер в мире норвежец Густав Магнар Витзе (Gustav Magnar Witzое).
На его счету суммарно хранится 3 миллиарда долларов, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Billionaires 2019.
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24-летнему миллиардеру принадлежит почти половина Salmar ASA – одного из крупнейших в мире производителей лосося.
Что известно о компании Salmar ASA?
Компания возглавила индустриализацию рыбного хозяйства в Норвегии, переработав продукт, и сделав его не только более качественным, но и дорогим.
Отец миллиардера основал компанию в 1991 году, а сын перенял часть бизнеса в 2013. Стоит добавить, что старший Витзе до сих пор продолжает руководить компанией.
Густав Магнар тем временем пытается оставить собственный след в мире. Он инвестирует деньги в недвижимость и технологические стартапы.
К слову, по версии журнала Forbes в обновленный рейтинг богатейших людей мира попали и украинцы. Издание насчитало в Украине семь долларовых миллиардеров, самым богатым является Ринат Ахметов.