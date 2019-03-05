00:06
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Наймолодший і найбагатший мільярдер у світі: хто він

      753 Читать новость на русском
      Густав Магнар Вітзе
      Густав Магнар Вітзе / adressa.no

      За версією Forbes наймолодший і найбагатший мільярдер у світі норвежець Густав Магнар Вітзе (Gustav Magnar Witzое).

      На його рахунку сумарно зберігається 3 мільярди доларів, свідчать дані рейтингу Forbes Billionaires 2019.

      Читайте також: Хто став найбагатшою людиною планети у 2019 році

      24-річному мільярдеру належить майже половина Salmar ASA – одного з найбільших у світі виробників лосося.

      Що відомо про компанію Salmar ASA? Компанія очолила індустріалізацію рибного господарства у Норвегії, переробивши продукт, і зробивши його не тільки більш якісним, але й дорожчим.

      Батько мільярдера заснував компанію у 1991 році, а син перейняв частину бізнесу у 2013. Варто додати, що старший Вітзе досі продовжує керувати компанією.

      Густав Магнар тим часом намагається залишити власний слід у світі. Він інвестує гроші у нерухомість і технологічні стартапи.

      До слова, за версією журналу Forbes в оновлений рейтинг найбагатших людей світу потрапили і українці. Видання нарахувало в Україні сім доларових мільярдерів, найбагатшим є Рінат Ахметов.

      blog_ava
      Вбивство Сергія Кисельова в Києві: як бізнесмен став жертвою справи "діамантових прокурорів"
      5 березня
      2678
      Теги: Гроші Статистика Forbes Норвегія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 5 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 березня: гучне вбивство у Києві, продовження історії з корупцією в "оборонці"
      5 березня , 22:09 Головні новини 5 березня: гучне вбивство у Києві, продовження історії з корупцією в "оборонці"
      1902
      Вік – не перешкода: як 84-річна жінка армії допомагає
      5 березня , 22:00 Вік – не перешкода: як 84-річна жінка армії допомагає
      Повернись живим 347
      Річниця смерті Сталіна: який слід залишив радянський тиран
      5 березня , 21:01 Річниця смерті Сталіна: який слід залишив радянський тиран
      Андрій Шляхтін 2652
      Як вилікувати захворювання спини без ліків
      5 березня , 21:00 Як вилікувати захворювання спини без ліків
      Олександр Бевза 1112
      Цинічне вбивство бізнесмена Кисельова, або Як в Україні резонансні справи закривають
      5 березня , 20:17 Цинічне вбивство бізнесмена Кисельова, або Як в Україні резонансні справи закривають
      Артем Овдієнко 1083
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук