Наймолодший і найбагатший мільярдер у світі: хто він
За версією Forbes наймолодший і найбагатший мільярдер у світі норвежець Густав Магнар Вітзе (Gustav Magnar Witzое).
На його рахунку сумарно зберігається 3 мільярди доларів, свідчать дані рейтингу Forbes Billionaires 2019.
Читайте також: Хто став найбагатшою людиною планети у 2019 році
24-річному мільярдеру належить майже половина Salmar ASA – одного з найбільших у світі виробників лосося.
Що відомо про компанію Salmar ASA? Компанія очолила індустріалізацію рибного господарства у Норвегії, переробивши продукт, і зробивши його не тільки більш якісним, але й дорожчим.
Батько мільярдера заснував компанію у 1991 році, а син перейняв частину бізнесу у 2013. Варто додати, що старший Вітзе досі продовжує керувати компанією.
Густав Магнар тим часом намагається залишити власний слід у світі. Він інвестує гроші у нерухомість і технологічні стартапи.
До слова, за версією журналу Forbes в оновлений рейтинг найбагатших людей світу потрапили і українці. Видання нарахувало в Україні сім доларових мільярдерів, найбагатшим є Рінат Ахметов.
Вибір редакції
-
"Аякс" сенсаційно розгромив "Реал" на виїзді та пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відео5 березня , 23:58
-
Головні новини 5 березня: гучне вбивство у Києві, продовження історії з корупцією в "оборонці"5 березня , 22:09
-
Смартфон Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні: характеристики та ціна5 березня , 20:02