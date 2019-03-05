Наймолодший і найбагатший мільярдер у світі: хто він

За версією Forbes наймолодший і найбагатший мільярдер у світі норвежець Густав Магнар Вітзе (Gustav Magnar Witzое).

На його рахунку сумарно зберігається 3 мільярди доларів, свідчать дані рейтингу Forbes Billionaires 2019.

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24-річному мільярдеру належить майже половина Salmar ASA – одного з найбільших у світі виробників лосося.

Що відомо про компанію Salmar ASA? Компанія очолила індустріалізацію рибного господарства у Норвегії, переробивши продукт, і зробивши його не тільки більш якісним, але й дорожчим.

Батько мільярдера заснував компанію у 1991 році, а син перейняв частину бізнесу у 2013. Варто додати, що старший Вітзе досі продовжує керувати компанією.

Густав Магнар тим часом намагається залишити власний слід у світі. Він інвестує гроші у нерухомість і технологічні стартапи.

До слова, за версією журналу Forbes в оновлений рейтинг найбагатших людей світу потрапили і українці. Видання нарахувало в Україні сім доларових мільярдерів, найбагатшим є Рінат Ахметов.