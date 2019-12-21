Forbes оприлюднив перелік бізнесменів-невдах 2019-го: хто до нього увійшов
Серед бізнесменів, яких спіткала невдача, і вони зазнали значних втрат опинилися, зокрема, засновник Amazon Джефф Безос та колишній глава Uber Тревіс Каланік.
Цікаво, що попри не надто вдалий для себе рік, Безос усе ж вважається найбагатшою людиною світу за версією Forbes. Мільярдер вже довгий час утримує перше місце, час від часу втрачаючи його через різкі збитки.
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Пʼятірка мільярдерів, котрим у 2019-му не надто щастило:
- Індійський бізнесмен Азім Премджі, збиток якого склав 14,1 мільярда доларів;
- Засновник Amazon Джефф Безос, його збитки – 13,1 мільярда доларів;
- Глава Essel Group Субхаш Чандра зі збитком у 3,4 мільярда доларів;
- Колишній глава Uber Тревіс Каланік, його збиток – 3,1 мільярда доларів;
- Співголова Smart Commerce Group Янь Чжи, збиток якого становить 3 мільярди доларів.
Водночас, найбільшим щасливчиком став глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Компанія володіє брендами Christian Dior, Louis Vuitton і Givenchy. Його статки збільшилися на 40 мільярдів доларів у порівнянні з 2018 роком. Зараз він посідає друге місце в списку найбагатших людей Forbes, поступаючись лише Безосу.
Пʼятірка мільярдерів-щасливчиків 2019 року:
- Глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно з доходом 40 мільярдів;
- Засновник Facebook Марк Цукерберг, його дохід – 22,1 мільярда доларів;
- Творець Inditex Амансіо Ортега, дохід якого становить 17,3 мільярда доларів;
- Ексгендиректор Microsoft Стів Балмер з доходом у 16,3 мільярда доларів;
- Індійський бізнесмен Мукеш Амбані, його дохід – 16,1 мільярда доларів.