Forbes оприлюднив перелік бізнесменів-невдах 2019-го: хто до нього увійшов

Серед бізнесменів, яких спіткала невдача, і вони зазнали значних втрат опинилися, зокрема, засновник Amazon Джефф Безос та колишній глава Uber Тревіс Каланік.

Цікаво, що попри не надто вдалий для себе рік, Безос усе ж вважається найбагатшою людиною світу за версією Forbes. Мільярдер вже довгий час утримує перше місце, час від часу втрачаючи його через різкі збитки.

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Пʼятірка мільярдерів, котрим у 2019-му не надто щастило:

Індійський бізнесмен Азім Премджі, збиток якого склав 14,1 мільярда доларів; Засновник Amazon Джефф Безос, його збитки – 13,1 мільярда доларів; Глава Essel Group Субхаш Чандра зі збитком у 3,4 мільярда доларів; Колишній глава Uber Тревіс Каланік, його збиток – 3,1 мільярда доларів; Співголова Smart Commerce Group Янь Чжи, збиток якого становить 3 мільярди доларів.

Водночас, найбільшим щасливчиком став глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Компанія володіє брендами Christian Dior, Louis Vuitton і Givenchy. Його статки збільшилися на 40 мільярдів доларів у порівнянні з 2018 роком. Зараз він посідає друге місце в списку найбагатших людей Forbes, поступаючись лише Безосу.

Пʼятірка мільярдерів-щасливчиків 2019 року: