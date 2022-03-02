Ford прекращает свою деятельность в России

2 марта 2022 , 00:18
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Источник:

Reuters

От сотрудничества с агрессором отказываются все больше и больше компаний мира. К примеру, американская корпорация Ford прекращает свою деятельность в России.

Причина – циничное нападение России на Украину.

Кстати ЕС рассмотрит отключение от системы SWIFT российских банков, но без "Сбербанка", – СМИ

Ford пожертвует деньги для украинских беженцев

Так, Ford Fund даст 100 тысяч долларов Фонду помощи Global Giving Ukraine Relief Fund. Деньги должны пойти на гуманитарную помощь украинским беженцам и их семьям.

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Автор: Ольга Музика