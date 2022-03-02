Ford прекращает свою деятельность в России
2 марта 2022 , 00:18Читати новину українською
Источник:Reuters
От сотрудничества с агрессором отказываются все больше и больше компаний мира. К примеру, американская корпорация Ford прекращает свою деятельность в России.
Причина – циничное нападение России на Украину.
Кстати ЕС рассмотрит отключение от системы SWIFT российских банков, но без "Сбербанка", – СМИ
Ford пожертвует деньги для украинских беженцев
Так, Ford Fund даст 100 тысяч долларов Фонду помощи Global Giving Ukraine Relief Fund. Деньги должны пойти на гуманитарную помощь украинским беженцам и их семьям.
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