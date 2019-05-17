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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Ford разработал "умные" тележки для супермаркетов: что они умеют

      Авто24 94 Читати новину українською

      Пожалуй, все попадали в ситуации, когда тележка в супермаркете сама куда-то катилась или врезалась в прилавки? Или дети пытались протаранить ею других людей? Поэтому Ford решил изменить это и оснастил экспериментальную тележку системой автоматического торможения, похожей на ту, которую использует на своих малолитражках.

      И хотя это звучит как первомайская шутка, это чистая правда.

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      Тележка оборудована специальными камерами и радаром, которые анализируют пространство впереди. В случае появления препятствия тормоза активируются автоматически, чтобы уберечь бутылки, десерты в корзине, а также нервы покупателей.


      "Умная" тележка от Ford

      По мнению разработчиков такая технология значительно облегчит жизнь покупателям. В целом компания уже производила "умных" помощников для дома, например, чудо-кровать. Она оборудовано датчиками и отслеживает положение человека во сне, если же кто-то займет чужую половину кровати, конструкция переместит его назад.

      Пока не известно, появятся ли такие технологии в реальной жизни в современных супермаркетах. Но было бы неплохо, если бы разработчики научили тележки просто следовать за покупателем.

      О ценной модели гоночного Ford Escort Mk2 и водителей-женщин Uber в Саудовской Аравии – смотрите в программе.

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      Теги: Ford Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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