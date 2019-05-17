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      Ford розробив "розумні" візочки для супермаркетів: що вони вміють

      Авто24 142 Читать новость на русском

      Мабуть, всі потрапляли у ситуації, коли візок в супермаркеті сам кудись котився чи врізався у прилавки? Або діти намагалися протаранити ним інших покупців? Тому Ford вирішив змінити це і оснастив експериментальний візок системою автоматичного гальмування, схожою на ту, яку використовує на своїх малолітражках.

      І хоча це звучить як першотравневий жарт, це чиста правда.

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      Візок обладнаний спеціальними камерами та радаром, які аналізують простір попереду. У разі появи перешкоди гальма активуються автоматично, аби вберегти пляшки, десерти у кошику, а також нерви покупців.


      "Розумний" візочок від  Ford

      На думку розробників така технологія значно полегшить життя покупцям. Загалом компанія вже виготовляла "розумних" помічників для дому, наприклад, диво-ліжко. Воно обладнане датчиками та відстежує положення людини уві сні, якщо ж хтось займе чужу половинку ліжка, конструкція перемістить його назад. 

      Наразі не відомо, чи з'являться такі технології в реальному житті у сучасних супермаркетах. Але було б непогано, якби розробники навчили візки просто слідувати за покупцем.

      Про коштовну модель гоночного Ford Escort Mk2 та водійок Uber в Саудівській Аравії – дивіться у програмі.

      blog_ava
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      Теги: Ford Авто24 Авто
      Джерело: 24 канал
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