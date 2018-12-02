Ford собирается выпускать электрические самокаты

Вкладывать значительные средства во что-то новое – дело рискованное, однако по меньшей мере имиджевое. Поэтому и не удивительно, что даже Ford теперь будет заниматься не только автомобилями, но и самокатами.

Автопроизводитель приобрел стартап по прокату электрических самокатов Spin и собирается подвинуть таких конкурентов, как Bird и Lime.

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Есть информация, что Ford заплатил за Spin 40 миллионов долларов и уже работает на рынках семи стран.



Ford заплатил за Spin 40 миллионов долларов​

А к 2020 году компания собирается открыть этот сервис в ста городах по всему миру.

Почему экс-главный дизайнер Hyundai-Kia Петер Шраер теперь будет консультировать своих молодых преемников и как полиция Дубая справляется с первым летающим мотоциклом – смотрите в программе.