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      Ford собирается выпускать электрические самокаты

      Авто24 Читати новину українською

      Вкладывать значительные средства во что-то новое – дело рискованное, однако по меньшей мере имиджевое. Поэтому и не удивительно, что даже Ford теперь будет заниматься не только автомобилями, но и самокатами.

      Автопроизводитель приобрел стартап по прокату электрических самокатов Spin и собирается подвинуть таких конкурентов, как Bird и Lime.

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      Есть информация, что Ford заплатил за Spin 40 миллионов долларов и уже работает на рынках семи стран.


      Ford заплатил за Spin 40 миллионов долларов​

      А к 2020 году компания собирается открыть этот сервис в ста городах по всему миру.

      Почему экс-главный дизайнер Hyundai-Kia Петер Шраер теперь будет консультировать своих молодых преемников и как полиция Дубая справляется с первым летающим мотоциклом – смотрите в программе.

      Теги: Ford Авто Авто24
      Источник: 24 канал
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